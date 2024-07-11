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為開手機偷錢 華府女殺「乾爹」砍下拇指

特派員黃惠玲／綜合報導
格雷(左)與泰克勒馬里亞姆(右)曾被監視攝影機拍下在案發前一起進入後者的公寓。(華府警察局)
格雷(左)與泰克勒馬里亞姆(右)曾被監視攝影機拍下在案發前一起進入後者的公寓。(華府警察局)

根據最新公布的華府法庭文件顯示，今年4月一名男子在自己的公寓內被刺身亡，兇嫌為了打開受害者手機支付程式偷錢，甚至殘忍砍掉了該名男子的拇指。警方指出，兩名涉案女子本月落網，均被控一級持械謀殺罪。

法院文件稱，死者為53歲的泰克勒馬里亞姆(Fasil Teklemariam)，今年4月5日他被發現死在其位於華府西北區皮伯迪街(Peabody St.)的公寓內。

案發幾天後，華府警方才接到報警並立即趕往公寓，發現一名受害者躺在臥室昏迷不醒，其身體及床上散布著碎玻璃，臥室地板上也有血跡。

華府警方表示，涉案的兩名女子分別為22歲的格雷(Tiffany Taylor Gray)及19歲的米勒(Audrey Denise Miller)。目擊者告訴調查人員，死者為格雷的sugar daddy(乾爹、包養者 )，平時格雷還參與賣淫。

屍檢報告顯示，泰克勒馬里亞姆的頭部多處鈍器骨折，胃部、小腸、主動脈被刺穿，脊柱也受到重創。格雷還被指控砍斷死者的右手拇指，然後打開設定指紋開啟的手機，再進入手機上的程式，支付了Uber、大麻及酒精飲品等費用。

檢察官指稱，格雷用假名來掩蓋自己的身分，其中包括使用化名「泰勒‧格林」(Taylor Greene)。

所以判斷格雷可能涉案，是因為去年10月1日，泰克勒馬里亞姆曾報警稱手機被偷，且有人從他手機上的支付程式，花掉1800元，當時泰克勒馬里亞姆稱，應是化名為格林的格雷涉案。

在4月初的命案前後，公寓附近的監視攝影機拍到有兩名女子跟兩名男子一起進出泰克勒馬里亞姆的公寓，其中一名男子的身分已經確認，但尚未被起訴。檢察官說，在泰克勒馬里亞姆被殺後，有人看到影片中的兩男、兩女攜帶物品離開死者公寓。

經過調查，格雷早就犯下多起假借展開羅曼史而暴力偷竊的案件，目前法官裁定不准保釋，下次出庭聽證日為7月30日。

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