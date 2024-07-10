140件減至31件 華府劫車案1年遽降近8成
在長達一年的持續增長後，華府地區的劫車案件終於出現下降趨勢。華府聯邦檢察官辦公室公布，今年6月份跟去年6月相比，劫車案從140件減少到31宗，降幅達78％，而今年至今，該區的劫車案整體下降了46％。
華府聯邦檢察官格雷夫斯(Matthew Graves)8日說，2024年至今的劫車案件，比去年同期減少了200多起。格雷夫斯表示，劫車案減少的部分原因是更多的逮捕及定罪。
華府在2021年成立了新的警局劫車專案組(MPD carjacking task force)，此外也增加了調查工具的使用，例如以汽車及手機數據來定位車輛，這些舉措都讓定罪嫌疑人變得更加容易。
格雷夫斯說，劫車案件減少，歸功於許多人的共同努力，例如從起訴罪犯，到干預、教育等服務的人員都全面投入。他提到，尤其是大多數的被捕者都是18歲以下的青少年，更需要多方位的配合，根據華府都會警局的數據，從2023年1月以來，共發生249宗劫車案，其中62％的嫌犯都是青少年。
他表示，檢察官辦公室發現，從2020年開始，劫車案急遽上升，而助長此現象的集中於少數一批人。格雷夫斯解釋，根據去年的起訴情況，其中僅一個涉案團夥，就策劃了至少33宗劫車案，包括一起造成人員死亡的劫車案件，以及多宗被判處10年以上徒刑的劫車定罪案件。
格雷夫斯也坦白表達了自己的無奈，因為儘管他的辦公室非常努力爭取對於累犯者及暴力犯罪者判處較長刑期，但由於「青少年自新法案」(Youth Rehabilitation Act)的存在，法官僅能判處低於強制性最低刑期的監禁，即使是第二次、第三次劫車的罪犯也不例外。
格雷夫斯呼籲，希望年輕人明白一旦犯罪是要坐牢的，汽車也不是隨便在街上就可以免費搶得。他說，「我們正盡一切努力，試圖教育那些數量相對有限、有犯罪意圖的青少年，希望他們慎重考慮後果的嚴重性。」
根據公布的數據，華府的暴力犯罪比去年同期下降了30％，兇殺案則減少了27％。
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