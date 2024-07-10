140件減至31件 華府劫車案1年遽降近8成

華府聯邦檢察官格雷夫斯(Matthew Graves，左二)宣布，華府地區6月份劫車案比去年同期減少78％。(格雷夫斯X帳號截圖)

在長達一年的持續增長後，華府 地區的劫車案件終於出現下降趨勢。華府聯邦檢察官辦公室公布，今年6月份跟去年6月相比，劫車案從140件減少到31宗，降幅達78％，而今年至今，該區的劫車案整體下降了46％。

華府聯邦檢察官格雷夫斯(Matthew Graves)8日說，2024年至今的劫車案件，比去年同期減少了200多起。格雷夫斯表示，劫車案減少的部分原因是更多的逮捕及定罪。

華府在2021年成立了新的警局劫車專案組(MPD carjacking task force)，此外也增加了調查工具的使用，例如以汽車及手機數據來定位車輛，這些舉措都讓定罪嫌疑人變得更加容易。

格雷夫斯說，劫車案件減少，歸功於許多人的共同努力，例如從起訴罪犯，到干預、教育等服務的人員都全面投入。他提到，尤其是大多數的被捕者都是18歲以下的青少年，更需要多方位的配合，根據華府都會警局的數據，從2023年1月以來，共發生249宗劫車案，其中62％的嫌犯都是青少年。

他表示，檢察官辦公室發現，從2020年開始，劫車案急遽上升，而助長此現象的集中於少數一批人。格雷夫斯解釋，根據去年的起訴情況，其中僅一個涉案團夥，就策劃了至少33宗劫車案，包括一起造成人員死亡的劫車案件，以及多宗被判處10年以上徒刑的劫車定罪案件。

格雷夫斯也坦白表達了自己的無奈，因為儘管他的辦公室非常努力爭取對於累犯者及暴力犯罪 者判處較長刑期，但由於「青少年自新法案」(Youth Rehabilitation Act)的存在，法官僅能判處低於強制性最低刑期的監禁，即使是第二次、第三次劫車的罪犯也不例外。

格雷夫斯呼籲，希望年輕人明白一旦犯罪是要坐牢的，汽車也不是隨便在街上就可以免費搶得。他說，「我們正盡一切努力，試圖教育那些數量相對有限、有犯罪意圖的青少年，希望他們慎重考慮後果的嚴重性。」

根據公布的數據，華府的暴力犯罪比去年同期下降了30％，兇殺案則減少了27％。