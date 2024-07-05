AI技能需求普遍 康州推出免費課程

康州推動網路資源公平的CfAL for Digital Inclusion表示，在推動人工智慧技能學習前，應確保網路及設備可負擔。(CfAL for Digital Inclusion臉書)

由於許多工作預計最終將仰賴人工智慧 ，全美各州正努力幫助工人提高技術技能，以免他們的所知過時並被日益先進的AI 機器人擊敗。其中康乃狄克州正在創建該州第一個公民人工智慧學院(Citizens AI Academy)，這個提供免費網路課程的機構，用戶將可學習基本AI技能或獲得就業所需的證書。

康州州參議員馬羅尼(James Maroney)表示，讓人們擁有理解、評估人工智慧技術並有效互動的技能非常重要，範圍包括可以聊天，或是學習識別問題並模仿人類決策做出決策的機器人。馬羅尼說，「如果你不學習如何使用它，你就會處於不利地位。」

根據求職公司Indeed在2023年9月發布的一項研究發現，該平台上列出的所有美國工作職位，都要具執行或增強人工智慧的技能。其中近20%的崗位被視為「高度暴露」(highly exposed)，這意味著這類職位中，需要執行或增強AI占了工作中的80%或更多。

該平台上近46%的工作屬「適度暴露」，意即該類工作中的50%到80%需要AI相關技能。

康州數位包容組織CfAL(CfAL for Digital Inclusion)執行董事凱利(Tesha Tramontano-Kelly)表示，她擔心立法者在談論人工智慧培訓時「本末倒置」。他表示，儘管與其他州相比，康州被視為技術先進，且幾乎每個家庭都有網路服務，但最近一項「康州數位公平研究」發現，該州僅有四分之三的人使用寬頻網路(broadband)，且47％的受訪者稱，在一定程度上很難負擔得起網路服務。

此外，家庭收入低於聯邦貧困線的居民中，32％的人沒有電腦，13％的人沒有任何上網設備。因此，在推動人工智能 教育同時，應先確保網路的可及性，以及設備的可負擔性。