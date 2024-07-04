維州阿靈頓 去年遊客消費額達45億創新高

阿靈頓郡遊客消費金額在2023年創新高。(阿靈頓郡公園與休閒管理局)

維吉尼亞州 阿靈頓郡(Arlington County)的旅遊業，是新冠疫情 期間遭受最嚴重打擊的行業之一，儘管該郡旅客人數仍未恢復到新冠疫情前的水平，但到阿靈頓旅行的遊客，在2023年創下消費金額的歷史新高紀錄。

阿靈頓會展與遊客服務部門(The Arlington Convention and Visitors Service)報告指出，2023年遊客消費額達到45億元，消費範圍包括交通、餐飲、住宿、娛樂及零售，其中大部分的金額用在包括機票的交通項目，總消費額中有8.1億元用於餐飲，住宿則占了5.52億元。

與2022年相比，遊客消費增長了16％，這也是該郡連續第三年在此數據上維持兩位數的漲幅。

旅遊業去年為阿靈頓郡提供了2.76萬個工作崗位，並創造了3.41億元的州及地方稅收。

這份由旅遊經紀公司(Tourism Economics)為阿郡撰寫的報告表示，阿靈頓郡去年接待了710萬名遊客，比2022年提高了60萬人，但跟疫情前的2019年的800萬旅客相比，仍有相當差距。

阿靈頓郡委員會郡長加維(Libby Garvey)說，這項研究標誌著阿靈頓及其酒店業的一個重要轉折點，那就是在經歷疫情挑戰後，遊客消費終於再創新高，這也顯示了該郡未來的旅遊業前景看好。

阿靈頓郡在去年推出一項「全在阿靈頓，All In Arlington」的旅遊促銷活動，目標在將遊客量提升至疫情前的水平，進而刺激該郡經濟。這項行動主要考量新冠疫情期間，阿靈頓郡是維州 旅遊業受創最嚴重的地區之一，2020年該郡遊客數量從2019年的歷史高峰驟降了57%，而阿靈頓所在的北維州旅遊業績又占全維州的逾40%，因此州府也重點推動阿靈頓郡及附近郡市的經濟復甦。

根據阿郡郡府估計，「全在阿靈頓」吸引了將近8.2萬名遊客到訪，消費額達到2900萬元。