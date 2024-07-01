Woori新鮮優質肉市場 批發價格便宜 是煮菜、火鍋、燒烤的良伴 另備快煮餐包 讓您省時省事省心力

位於維州 Annandale的Woori新鮮優質肉市場(Woori Fresh Meat & Market)，每天供應各種新鮮優質肉類，直接批發，所以價格便宜，非超市可媲美，而且新鮮直送，衛生品質佳，絕對是煮菜、火鍋、燒烤的良伴。店主擁有18年經驗，所挑選肉類都是高質，已批發給餐館、酒店已多年，經驗豐富，歡迎家庭、餐館、團體、派對選購。

Woori肉市場提供各種優質肉類，包括燒烤用牛肉片/豬肉片、火鍋用牛肉片、牛骨、牛腿、牛膝、牛筋、牛肚、五花薄肉片、牛腱、牛腩、無骨牛小排、牛肩胛翼板肉、牛尾、LA牛小排、牛小腸、韃靼牛肉、肋眼牛排、五花肉、鴨肉、羊肉等，一應俱全，絕對是煮菜、火鍋、燒烤的良伴。

近年流行的快煮餐包（Meal Kit），Woori也有提供。「快煮餐（Meal Kit）」指的是食物在烹調前，以冷藏或冷凍狀態包裝好，顧客直接按照附上的食譜 烹調，就可以完成。購買快煮餐，可以在短時間內輕鬆烹飪，因為食材都已經分類、處理完成，省去了購買原料以及調味的過程，而且配料和調味料數量是固定的，只要按照食譜，人人都可以成為小神廚。換個方式來說，如果想在家煮一隻雞，可能在食材挑選、調味、燉煮、清潔上就會耗費不少時間；但若買一隻雞快煮餐，只需要把所有配料丟下去煮，就可以了，非常快速。

Woori的快煮餐包，每份菜式已切製好及醃漬 好，份量已調較好，醬汁已預備好，只需簡單煮熟便可，讓您省時、省事、省心力。快煮餐包括有辣嫩豆腐煲、辣嫩豆腐豬肉煲、香辣炒雞片、香辣炒豬肉、辣雞煲、LA牛小排、炒牛肉片、韓式炆雞、炆牛肚等，帶給您方便、健康、美味的每一餐。

此外，Woori肉市場也提供多款即食食品，包括燻蹄、醬油蝦、生牛肉韃靼、豬骨湯等，馬上可進食，方便又省時。Woori肉市場也提供自家製醃漬醬料，包括牛肉韃靼醬、排骨醬、燒烤醬、水果玉米沙拉醬等，美味提鮮，是煮菜及燒烤的絕配。此外，Woori也提供各種韓國優質果茶及韓國零食，是餐前餐後及派對的小食及飲品。

好消息! 現凡在Woori購物，只要在世界日報 上剪下優惠券或把優惠券照相，即可獲10% Off，優惠至7/31/2024止，萬勿錯過。

Woori新鮮優質肉市場(Woori Fresh Meat & Market)，地址:7131-C Little River Turnpike, Annandale, VA 22003，電話:703-942-8890，營業時間: 一週七天 週一至週日 9am-7pm，Woori地點方便，備有免費停車場。