亞裔支持霍根餐會 逾500人出席力挺

馬州前州長霍根(Larry Hogan)出席「亞裔支持霍根」餐會。(記者王稚融／攝影)

馬州 蒙郡聚居最多亞裔 的洛城，日前在漢宮大酒樓為共和黨 籍的前馬州州長霍根(Larry Hogan)，舉辦「亞裔支持霍根」餐會，霍根與韓裔夫人有美.霍根(Yumi Hogan)均出席活動，積極爭取到場的500多位亞裔對其參選馬州聯邦參議員的支持。

67歲的霍根曾連任兩屆馬州州長，去年初卸任的他，是馬里蘭州這個民主黨州獲得選民支持的罕見共和黨人，他也是該黨對前總統川普提出尖銳批評的少數官員之一。

霍根在取得代表共和黨參選聯邦參議員後，將在11月跟現任喬治王子郡郡長的艾索布魯克斯(Angela Alsobrooks，民主黨)對戰，如霍根獲勝，將打破馬州37年無共和黨籍聯邦參議員的紀錄。

「亞裔人支持霍根」由有美.霍根(Yumi Hogan)發起，霍根說，亞裔社區對有美和其家庭來說意義重大，他並以妻子及亞裔社區所取得的成就自豪，他說，當選後將為馬州亞裔及所有的居民發聲。 馬州前州長霍根(Larry Hogan)出席「亞裔支持霍根」餐會。(記者王稚融／攝影)

霍根也談到了他任職期間與亞裔社區的合作，從任命更多的亞裔進入州政府，到建立馬州第一個官方韓國城，再到通過貿易代表團鞏固該州與幾個不同亞洲國家的關係，還有團結一致面對種族主義問題。

他表示，如當選參議員， 致力於確保邊境安全，並修復破碎的移民系統。