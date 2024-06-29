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華府地鐵、公車票價 明起調漲12.5%

特派員黃惠玲／綜合報導
6月30日起，華府Metro票價全面調漲。(華府Metro臉書)
6月30日起，華府Metro票價全面調漲。(華府Metro臉書)

華府Metro從本周日(6月30日)起全面提高票價，Metro稱，這項漲價是為了維持現有服務水平而採取的因應措施。華府Metro上次調高票價在2017年，這波漲價中大部分的票價漲幅為12.5%。

30日開始實施的一般票的新價格如下：

Metro地鐵周間晚上9時30分以及周末全天的優惠統一票價2元將全部取消；民眾目前根據距離支付的票價也將上漲，新票價將依距離從2.25元到6.75元不等。

Metro公車票價將提高到2.25元，快線公車票價為4.8元；MetroAcess上限將增至4.5元。

折扣票方面：

例如MetroLift以及老人優惠的減價票，價格將維持一般票價的五折；無限次搭乘的月票從72元到216元不等，具體價格取決於搭乘距離。其中1天無限搭乘票13.5元、3天無限搭乘33.75元、7天短程無限搭乘40.5元、7天不限距離無限搭乘60.75元，至於7天公車專用通行卡價格為13.5元。

2024財年，華府地區居民長途旅行量相比疫情前有所回升，總乘客量也有所增加。但儘管如此，Metro上一個財年的預算仍舊過於樂觀，其財政赤字超過了75％。2025財年明年9月將開始，如果在這之前未能解決財政赤字，Metro將面臨預算的嚴重削減。

Metro因此在去年年底提出調漲票價的方案，在通過審核後，從本周日起執行。各地鐵、公車的詳細票價調整情形，可查詢官網：www.wmata.com。

此外，為了慶祝美國國慶，Metro宣布，7月4日下午5時後到當天營運時間結束，無論乘坐Metrorail、Metrobus還是MetroAccess全部免費，4日下午地鐵的班次並將增班到平常尖峰時段的服務水平，以便利民眾參加各種慶祝活動。Metro說，7月1日還將推出特別裝飾的國慶日地鐵及公車，並將在整個7月份期間運行。

地鐵 華府 預算

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