大華府地區海外華文教師研習會 談AI教學

研習會結業式。(主辦方提供)

由大華府 地區中文學校聯誼會承辦的「大華府地區海外華文教師研習會」，日前在華府僑教中心舉行。此次活動吸引了來自華府台灣、哥城、中華聖經、黎明、華府、北維實驗、維華、光華、洛城以及慈濟共10所中文學校的60位教師參加。

首日研習會始業式由聯誼會總幹事李中慧和僑教中心副主任楊佳欣共同主持。她們表示，此次新冠疫情 後的首次研習會，希望提升華文教師教學技能和促進華文教育。

研習會邀請了國立台灣師範大學國語教學中心主任蔡雅薰、該校僑生先修部華語文科講師林子敬授課。蔡雅薰的課程涵蓋了從幼教到高中的教學方法，包括以「我是誰？」主題教學為例，介紹如何將國際文憑小學項目課程融入華語教學；通過 「故事盒教學法」，引導學生運用繪本故事學習華語；以及探討「可見式思考」教學法和AP中文圖像教學法。

林子敬介紹了AI 華語小助教和T-Robot兒童數位園地，教導教師如何運用康軒AI華語助教平台提升教學效率。她也深入分析了AP中文考試趨勢並提供針對性的教學策略，介

紹了不同年齡層的漢字教學方法，並講解了如何使用Canva進行教學設計和創作。

研習會的兩天活動安排緊湊，參加教師們均順利獲得結業證書。