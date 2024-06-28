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大華府社區健康中心 歡慶老有所樂

【馬州訊】
大華府社區健康服務中心(CACHS)日前在陽光保健養生中心舉辦本年度第二期「老有所樂」活動的慶典。(主辦方提供)
大華府社區健康服務中心(CACHS)日前在陽光保健養生中心舉辦本年度第二期「老有所樂」活動的慶典。(主辦方提供)

華府社區健康服務中心(CACHS)日前在陽光保健養生中心舉辦本年度第二期「老有所樂」活動的慶典，逾50位學員和義工出席。

自2023年起，CACHS在馬州蒙郡衛生局亞裔美國人健康促進協會(Asian American Health Initiative)、蒙郡初級保健醫療聯盟(Primary Care Coalition)的支持下，每年舉辦兩期「老有所樂」老年保健和社交支持福利的免費活動。

大華府社區健康服務中心董事長馮寧平介紹，籌辦這一活動的目的是為幫助老人學習和了解老年保健知識及蒙郡公共福利及健康服務資源，促進老人之間的交流，並幫助大家學習新的社交技術，享受日益進步的生活便利，並鼓勵他們依據所長發揮餘熱，增強自信。特別要指出的是，在這次活動中，前後有超過30位老少義工參與服務，其中包括十多位「華府青年」的小義工。

該項目執行主任劉巧女士主持了這場名為「有緣再會」的慶祝活動。大華府社區健康服務中心的負責人馮寧平、張書嶺、雷曉春、廖偉等首先與到場的學員互動，了解他們的感受，聽取他們的建議。

學員俞曉薇說，她是第一次參加華人組織的活動，內容非常合乎老人需求，義工們無私奉獻，服務非常熱心。陳一川教授說，CACHS的活動印證了「己利利人，己達達人」的中華美德。

劉巧說，「老有所樂」的學員很多曾是各行各業的精英，他們也有意參與中心的義工團隊，比如第一期的學員岑黃鳳儀和吳敦富就做了第二期的義工。第一期學員孫世瀾教

授是醫學專家，專門為健康中心的老人人普及成人高血壓防治知識。

當天學員們並推出文藝演出，包括王蘭榮的電吹管獨奏、楊淑琴的獨唱、謝勤的京劇表演等。年輕義工也演出多項精彩節目。

有關該中心更多信息，請查詢官網：www.cachs.org。

華府 福利 亞裔

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