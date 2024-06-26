機場1丟棄水瓶 讓馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

44歲的格里格爾(右)涉嫌在2001年殺害前女友普雷爾(左)被捕。(馬州蒙郡警局)

埋藏在馬州 警方檔案中超過20年的一條線索，以及大華府杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)的一個被扔掉的水瓶，在法醫基因譜系測試(Forensic genetic genealogy testing)的比對下，終於使嫌犯落網，也解開2001年馬州蒙郡一宗婦女遭謀殺的懸案。

現年44歲的兇嫌格里格爾(Eugene Gligor)來自華府，24日他因涉嫌殺害50歲的普雷爾(Leslie Preer)在馬州出庭，法官裁定不准保釋，格里格爾在法庭上沒有做出任何陳述，全案預定7月19日舉行審前聽證。

蒙郡檢察官麥卡錫 (John McCarthy)說，這宗命案懸而未決長達23年，兇嫌終於繩之以法讓死者家人非常感謝。麥卡錫表示，他將對格里格爾指控一級謀殺罪，根據馬州法律，該項罪成後最高可判處終身監禁。

普雷爾的女兒羅蘭(Lauren Preer)24日在法庭外表示，對於兇嫌竟是家人相識已久的朋友非常震驚，「我們萬萬沒有想到，他會傷害我媽媽。」羅蘭指出，格里格爾是母親青少女時代曾經交往過的男友。

馬州警方如何破獲這宗「冷案」(cold case)，因此成為關注焦點。根據指出，普雷爾命案20年來一直陷入死胡同，但調查人員跟檢察官並沒有放棄該宗謀殺案，他們在2022年決定將犯罪現場提取的血樣，送去「法醫基因譜系」做DNA 分析。

法醫基因譜系可以產生以前傳統方法無法獲得調查線索。尤其對於使用傳統方法不能得到確定的證據的疑難冷案，基因數據庫此時能為鑒定識別提供一條全新的途徑。

該案調查人員利用已知的DNA樣本，根據該譜系的DNA資料，建立可能存在聯繫的家譜，麥卡錫說，「這就是整個案件的突破口。」法院文件稱，透過Othram Inc.的實驗室，從Family Tree DNA數據庫中，確定了一份共享DNA匹配列表，其中包括格里格爾這個姓氏。

格里格爾這個姓氏也出現在警方普雷爾命案的原始案件卷宗裡，當時格里格爾的鄰居曾提供線索表示，格里格爾可能跟兇殺案有關。

警方說，DNA結果出爐時，格里格爾早已搬到華府西北區居住，檢警透過基因族譜的線索，開始對格里格爾展開監視。

今年6月9日格里格爾來到杜勒斯機場，就在他將一瓶喝光的水瓶扔掉後，跟隨的調查人員立刻將水瓶收集後進行檢測，結果發現水瓶上的DNA與20多年前犯罪現場的DNA圖譜相符。

警方說，如果不是機場的水瓶加上DNA家譜檢測，從未有前科也沒有任何DNA數據存檔的格里格爾，可能一輩子都將逍遙法外。

2001年5月2日普雷爾因為沒有去上班，她的雇主跟丈夫卡爾(Carl Preer)因此一起到家中查看，結果震驚發現屋內牆上有血跡噴濺，地板上有一灘水，牆角桌子被打翻，沾血跡的地毯被搬到客廳。警方隨後到現場，在樓上主臥室浴室發現死者普雷爾。屍檢發現除了頭部七處撕裂傷外，頸部有明顯勒痕。