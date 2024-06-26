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MIT亞裔女學霸 騎單車遭卡車撞倒 不治身亡

特派員黃惠玲／綜合報導
24歲的學霸才女阮明哲騎單車不幸被撞身亡。(gofundme截圖)
24歲的學霸才女阮明哲騎單車不幸被撞身亡。(gofundme截圖)

麻州劍橋警局(Cambridge Police Department)表示，上周五在該市遭卡車撞死的單車騎士身分，已確認為24歲的麻州理工學院博士班亞裔女學生阮明哲(Minh-Thi Nquyen，音譯)，據家人朋友表示，大學畢業於普林斯頓大學的她，曾是全國頂尖的學生之一，更是大家眼中的學霸才女。

警方稱，阮明哲在21日早上騎自行車經過漢普夏爾街(Hampshire St.)夾波特蘭街(Portland St.)交叉口時，遭一輛右轉進入波特蘭街的卡車撞上，經緊急送到麻省總醫院急救仍傷重不治，卡車司機未逃逸留在現場。

阮明哲友人表示，朋友都暱稱阮明哲為「Mint」，她目前是MIT博士班學生，主要研究原子、分子及光學物理，她在加州念高中，後進入普林斯頓大學，是大家眼中的學霸才女，對於她的驟逝，令家人朋友都難以接受，好友並為她在gofundme發起募款，捐款將協助其家人料理後事。

阮明哲的死讓劍橋地區的單車騎士悲痛欲絕，呼籲該市採取更多措施保護騎車人。當地居民法科(Zack Facco)說，該處街口有時感覺很不安全，儘管平時自己車速緩慢，但很多時候明明給自行車專用的車道，卻被其他車輛占用，導致單車被迫騎上馬路，「真的很糟糕。」

劍橋早就提出「零事故願景」計畫，希望透過每小時20哩的限速、禁止紅燈右轉以及改善自行車道濫用來減少車禍死亡事故，沒想到出事地點已新建了腳踏車專用道還是發生憾事，劍橋市副市長麥戈文(Marc McGovern)說，這起車禍令人痛心，他呼籲開車駕駛一定要放慢速度，要更加細心。

該路口發生車禍並不罕見，兩周前一名55歲的女子騎車跟一輛卡車在附近十字路口同向行駛，然而卡車突然右轉撞倒了該名騎士，傷者經送醫不幸身亡。

劍橋騎行組織多年來一直敦促改善當地自行車騎行安全，以防止類似悲劇重演，然而這次的車禍發生時，阮明哲騎在漢普夏爾街的自行車道上，而這條車道還是過去六個月新修建的，未來如何促進更完善安全的單車騎行，讓更多駕駛明白道路並非車輛專屬，而是所有人共享，將是工作重點。

麻州 加州 亞裔

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