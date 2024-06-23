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與眾徒弟談神通(2)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

本報華府訊
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛。
觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂，誠邀您來敬香、 祈福、學佛、禮佛。

許多人都想學神通。現在就給你們講講什麼是神通。其實念佛的人都有神通。“念佛有神通，祖師大德不講而已”。人有“五眼六通”。上次已提及天眼通、天耳通及他心通，現在繼續給你們講 “六通”。

4、宿命通，能知道人家的過去。如果能知道人家的過去，就能知道自己的過去。

5、神足通，神足通講的不是靈界的意念到各處去遊，而是說現實生活中，你的腳會到處去遊。在現實生活中喜歡旅遊的人就是神足通。但是，要知道他們四處遊是在做什麼。神足通必須要做功德，神足通也是修煉而成的。

6、漏盡通，全稱為“漏盡智證通”。就是自己能斷除煩惱，把自己不好的東西消除漏盡，把人間的東西全部漏盡，能自己斷除煩惱。如果能想得開，能斷除煩惱，就是菩薩的境界。前五通比較容易做到，如果能達到漏盡通的最高境界，就是佛菩薩了。如果能斷除煩惱，前五通就不需要了，你能自己解決問題，想通了，還要五通幹嗎？如果五通能全部達到，就是仙人，即五通為仙，六通是佛菩薩。

我們現在學佛為什麼會有許多人來不及求學神通呢？因為神通是我們學佛人追求的境界，但又是不應該追求的，因為自然來的才是自己的，追求來的不是你的。今天給你們講神通是為了讓你們明白，知道其中的道理，讓你們不要出去亂學亂碰，師父不贊成你們修學神通，是怕你們走火入魔，靈性上身。應該多修心，功到自然成。等到你們修到一定境界，神通就會自然顯現。如果有神通的人達不到一定境界，就會入魔道，魔道是借助靈界的力量來達到自己想要知道的事情。

魔道有五通，修通、依通、報通、鬼通、妖通。修通，是修煉而成的。依通，是依靠神通的幫助修煉而得。報通，是你前世所受報，過去生中修心修行積累而得鬼通，是鬼在身上，因為鬼有五通。妖通，是妖在身上幫助顯神通。

明心見性之後，不思而得，不勉而中。明心是發現自己的真心，見性是見到自己本來的真性，就是當你見到自己真的本性之後，這些神通不用去想，自己就會顯現，不用勉強，自然就會獲得。

你們要好好修心修行，不要追求靈界的東西，要記住：不論在哪裡，只要一心念經，到處都是你的淨土。

觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂Rockville Guan Yin Citta，位於馬里蘭州Rockville市中心，交通方便，停車方便，磐石觀音堂地址：966 Hungerford Drive #27a, Rockville, MD 20850 (最近已搬遷到以上地址)，電話: 301-279-8888，301-818-1657，電郵: [email protected]，開放時間：週一至週日10am-2pm (2pm以後請預約)。

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