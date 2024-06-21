熱穹籠罩 華府周末或飆破百度 酷熱警報延至22日晚

高溫持續，芝城民眾戲水消暑。(特派員黃惠玲／攝影)

熱穹(Heat Dome)籠罩的高溫 天氣持續，氣象學家表示，20日為夏季的第一天(夏至)，華府 、馬里蘭州、維吉尼亞州 ，以及中西部芝加哥、底特律、俄亥俄州等地區的高溫氣候仍未見緩解，預測未來幾天氣溫還有可能飆破三位數，周末甚至將出現極端高溫，民眾外出應留意防曬並補充足夠水分。

華府ABC電視台首席氣象學家強森(Veronica Johnson)說，20日氣溫連續前幾天的「熱度」繼續停留在華氏90度及以上，她預測21日到周末的溫度將達到頂峰，之後雖然溫度將有所下降，但在下周中旬會再次升高。

國家氣象局發布的「酷熱警報」(excessive heat warning)，已經延長至周六(22日)晚間8時，這段期間無論是否在陰涼處或入夜後，高溫現象都可能不會緩解，而且罹患與熱有關的疾病的風險更高。

位於華府的國土安全和緊急事務管理局(HSEMA)，也針對華府列入「持續高溫緊急狀態」至21日晚間，HSEMA鼓勵居民盡可能待在室內，並檢查鄰居的狀況，尤其是老年人、幼兒和殘障。

此外，寵物也應該待在室內，如要帶寵物外出散步應盡量在清晨時間。如發現高溫下有動物被留在室外或車內，請致電人道救援聯盟：(202)723-5730。

儘管馬州尚未實施高溫應急計畫，但該州數據顯示，過去六天急診室和緊急醫療服務的來電大幅增加。馬州衛生廳提醒居民，如出現與熱相關的疾病症狀，例如熱痙攣、疲勞或中風，可以透過補充水或運動飲料，或洗冷水澡、泡澡或泡在熱水中治療。如果嘗試這些治療後症狀惡化或沒有好轉，請致電緊急醫療協助並盡可能讓受害者保持涼爽。

為了應對炎熱天氣，維吉尼亞州緊急管理部門建議民眾遮蓋窗戶或使用窗戶反光鏡，以防止熱量進入家中。

氣象學家艾文斯(Jordan Evans)說，如果雷根國家機場的氣溫真的達到100度，將是近八年來的第一次次，上次該機場的百度高溫發生在2016年8月。

其他幾個大城市本周也都迎來破紀錄的高溫，紐約因此提前開放了海灘和公共泳池，芝加哥歐黑爾機場的氣溫也幾乎打破了近七年來的同日最高紀錄。

芝城NBC電視台的氣象學家薩克(Pete Sack)說，20日氣溫約在80度到90度間，尤其密西根湖畔會涼爽許多，不過，到周六(22日)氣溫又回重新升高到90多度。

此外，印第安納州西北部的部分地區已經發布空氣品質警報，警報稱由於臭氧水平升高，空氣品質預計將達到「對敏感群體不健康的水平」。