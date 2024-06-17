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韓國傳統美食匯Hankki 菜式豐盛獨特 超過50多款韓國美食任您選擇 晚飯宵夜好去處

本報華府訊
韓國傳統美食匯－Hankki，是晚飯宵夜好去處。
韓國傳統美食匯－Hankki，是晚飯宵夜好去處。

位於維州Centreville的Hankki，是一家韓國傳統美食匯，菜式豐盛獨特，超過50多款韓國美食任您選擇，晚飯宵夜好去處。您不必坐飛機到韓國，現在便可享受到韓國正宗地道美食，當您吃膩了中餐，正宗地道的韓國菜，讓您口味一新，是一個很好的選擇。Hankki與維州Annandale 24小時營業的TOSOKCHON菜單相同。

Hankki的營業時間很長，週日至週三從早上6時至凌晨12時，週四至週六更從早上6時營業至凌晨2時，由早餐、午餐、晚餐，以至宵夜，Hankki都能提供給您超過50多款韓國美食，絕對是與親朋戚友聚餐的好地方。

首先，Hankki有華人最喜愛的菜式，香辣雞腳、韓式燻蹄、馬鈴薯燜豬頸骨、燜牛小排拌飯及麵條及韓式海鮮煎餅，款款美味精彩，讓你回味無窮。 其次，Hankki備有香辣炒豬肉、牛膝骨湯、牛肉雜菜石頭鍋飯、韓式燜豬肉蔬菜、蒸牛膝蓋香腸豬肉、芽菜飯湯、香辣牛肉湯拌雞蛋蔬菜麵條、泡菜豬排骨湯、燜牛腸、燜豬肉拌飯、炒牛肉蔬菜麵條、馬鈴薯紅蘿蔔燜雞、牛骨湯、韭菜煎餅、餃子及各式豆腐㷛等50多款韓國美食任您選擇，讓您能品嚐正宗地道的韓國傳統菜式。

好消息! 現凡在Hankki消費滿$30或以上，可獲10% OFF，優惠至7/31/2024止，萬勿錯過!今天即來Hankki，讓您體驗不一樣的韓國菜。

Hankki韓國傳統美食匯，地址: 14215-S Centreville Sq, Centreville, VA 20121，電話:703-268-5133，營業時間: 週日至週三: 6am-12am，週四至週六: 6am-2am，地點方便，與樂天超市同一商場內，免費停車場。

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