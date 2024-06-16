MLB國民隊試辦「台灣日」上百僑胞披「08」諧音球衣相挺

台灣日試辦活動的推手是曾在華盛頓國民隊打工的台美人侯立宸。他眼看洛杉磯、西雅圖等地的台灣日辦地有聲有色，「發願」為成長地華府添台味，更設計諧音「恁爸」的「08」號球衣。(中央社)

美國職棒大聯盟華盛頓國民隊今天試辦「台灣日」活動，五、六百名僑胞湧入支持，背號「08」的台灣球衣更熱銷缺貨。駐美代表俞大㵢 繼5月底為天使台灣日開球後，再度投出好球，正式拉開比賽序幕。

華盛頓國民隊今天在主場迎戰邁阿密馬林魚隊，俞大㵢開球直落捕手手套，獲得全場掌聲，成為大批僑胞穿著諧音「恁爸」的「08」號球衣盛況外一大亮點。

即使5月底才在洛杉磯 天使主場開球，俞大㵢坦言，自己其實不算棒球咖，心裡緊張是難免，默念球絕對不能掉地上；除了政治、國防及安全議題外，他也盼台灣藉由運動賽事及更多文化活動等軟實力的展現，來強化台美關係。

在國防產業工作的楊小姐（左）15日批上背號「08」的台灣球衣參加台灣日試辦活動。她表示，來華府工作十年，明顯感受台灣能見度提升。(中央社)

俞大㵢除了感謝台僑及主辦單位積極促成上架「台灣日」外，也特別提到美國華盛頓芭蕾舞團（The Washington Ballet）藝術總監梁殷實也來自台灣。梁殷實在台灣出生，加州長大，是首位帶領華盛頓芭蕾舞團的有色人種，也是領導具此規模及地位芭蕾舞團的首位亞裔美國人。

台灣日試辦活動的推手是曾在華盛頓國民隊打工的台美人侯立宸。他眼看洛杉磯、西雅圖等地的台灣日辦得有聲有色，「發願」為成長地華府 添台味，去年開始聯繫國民隊球團籌劃試辦。

侯立宸也是球衣的設計者。為何用「08」做背號，他日前受訪時曾表示，「8」是吉祥幸運數字，前面加「0」則有台灣味，因為台灣各縣市的區域號碼都是0開頭；而「08」諧音「恁爸」，等於「台灣就是恁爸」。

華府台灣日成不成氣候，國民隊球團看的是參與人氣及現場氣氛。23歲的侯立宸受訪時散發一種「少年壯志」的強大氣場，表示現場明顯看到很多穿藍底、寫有「台灣 DC」球衣的民眾，吸引美國球迷關注、詢問台灣球衣何處買。「這也證明給他們（球團）看說，我們可以召集很多人來看球」。

台灣日門票至少要衝過250張門檻，球團才會考慮明年起舉辦正式台灣日，如今門票賣出逾500張，加上國民隊球團支持呈現不同國家、民族的多樣性，侯立宸信心大增，相信未來與球團應該能建立非常好的合作關係。

大學剛畢業的侯立宸第一次籌備規模上百人、為台灣拉高能見度的活動。既然頭洗下去了，舉凡成本計算、拉贊助、接洽聯繫等大小事全都要碰，他形容台灣日試辦從零到有，是不斷調整的過程，透過調整每個步驟催生非正式台灣日，也是難得的經驗。

全場紅、白上衣的觀賽民眾中，身披藍色台灣球衣的台僑們格外顯眼，其中包括在大華府地區耕耘近18年的徐腕佑。

他表示，自己本身是棒球迷，王建民為華盛頓國民隊效力時，他更是「無役不與」。家裡多的是王建民的簽名及球卡。一聽說台灣日試辦活動便手刀買20張票支持，盼明年華府能正式舉行台灣日。

在國防產業工作的楊小姐則說，來華府工作十年，明顯感受台灣能見度提升：華府台灣僑社向心力強，舉凡涉及台灣的活動，一定挺身支持。