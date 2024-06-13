維州威廉王子郡官員提案 擬禁給乞討者金錢

無家可歸與乞討往往是相伴出現，維吉尼亞州 威廉王子郡(Prince William County)11日召開解決該郡乞討問題時，該郡官員提案「好心居民不要向乞討者給錢」，而應成立工作小組，向這些乞討者提供協調服務，盡可能改善他們的生活狀況。

威廉王子郡副行政長官強森(Elijah Johnson)說明了由該郡社會服務局、警察及交通部門共同組成「乞討處理工作小組」(Panhandling Process Action Team)的未來計畫。

根據提案，該小組首先將加強跟乞討者的街處，從而建立關係、收集數據，並確認乞討者的具體需求，同時告知工作人員相關安全問題。

這個小組將在該郡16個街道路口、商業區收集數據，作為提出整合資源、協調服務的跨機構應對措施重要依據。提案的另一部分，則是建議公眾不要給這些乞討者錢，而應改以更好的方法來幫助他們。

整個計畫的目標，在於改變施捨民眾的行為，讓公眾不再直接向乞討者給錢，而是向當地的無家可歸服務社區合作夥伴捐款，並向郡府通報乞討者位置，協助乞討者獲得所需服務，從根本上解決乞討問題。

這項提案建議以社交媒體、海報以及其他公眾溝通方式，來改變善意民眾向乞討者提供幫助的方式。

此外，該提案還提出一項「就業 試點計畫」，郡府擬向參與計畫的遊民 ，提供每周最多六小時的工作，時薪13元，根據指出，工作主要內容將為清除垃圾改善環境清潔。

上述項目將委由非營利組織「保持威廉王子郡美麗」(Keep Prince William Beautiful)、郡公共工程部門、社會服務局及公園管理局等共同協調實施，第一年將聘用45位遊民，預計從7月或8月啟動。