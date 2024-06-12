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相同背景心理專家 有助提升亞裔生求援

特派員黃惠玲／綜合報導
受到語言、文化等影響，亞太裔學生往往不願意表達壓力或情緒。(pexels)
受到語言、文化等影響，亞太裔學生往往不願意表達壓力或情緒。(pexels)

根據全國心理疾病聯盟(National Alliance on Mental Illness，NAMI)分析2019年的數據顯示，亞裔使用心理健康服務的比率僅8.9%，在全美各族裔中墊底，報告指出，語言障礙、羞辱感及缺乏具有相同文化背景的組織或專業人員提供服務，為造成此現象的三大主因。

不過，在馬里蘭州蒙哥馬利郡的公立學校系統中，這種現象似乎正在改善。該郡公校負責醫務的官員亞裔卡普南(Patricia Kapunan)說，包括亞太裔在內的學生，「比我們前幾代在談論心理健康時，表現得更自由開放。」她提到，向亞太裔學生提供相同背景的心理健康人員服務，明顯有助於提升亞太裔求助心理專業諮詢的意願、效率。

卡普南說，一般對於亞裔的刻板印象，很多都仍停留在「模範少數族裔」的階段，這種想法給亞太裔社區帶來額外的心理壓力，對於亞裔青少年來說，他們的學業表現往往被視為攸關未來的關鍵要素。

她表示，這種「有毒的成就文化」越來越多，但大部分人卻沒有留意這種想法是否對心理健康造成影響，「你必須努力、再努力、更努力成為最好的那一個。」卡普南說，會有這類的狀況，有兩點必須特別關注，包括不自覺承襲「模範少數族裔」的神話，還有就是對於學生子女的高度期望。

卡普南表示，亞太裔跟西語裔社區一樣「並不是一個整體」，但各個族群間有一些共同點，包括不願意尋求專業幫助，因此一旦有家庭面臨潛在障礙時，往往需要找到一個跟他們有著相同經歷的亞太裔社區成員分享經驗。

雖然獲得適當治療不應該仰賴去找到相同背景的心理健康服務提供者，但卡普南說，對於包括年輕人在內的一些患者來說，「這種方式卻很實際有效」，這些患者往往在與看起來感覺像值得信賴的成年人見面、互動，可以順利消除一些接受心理健康諮詢、治療的障礙。

她補充，亞裔社區的心理健康問題之所以嚴重且長期被忽視，主要因為在亞裔傳統文化中，把自己的苦惱傾訴給別人，被視為是一種給別人添麻煩的失禮行為；因此，當局應該通過多種方式，提供亞裔可以聽得懂的語言，去鼓勵他們勇敢傾訴和求助，遇到問題要及時就醫。

亞裔 心理健康 公校

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