大華府台灣商會年會 李海雯接任會長

中華民國駐美副代表鄭榮俊(中)監交下，王璿澔(右)將會長新印交給新任會長李海雯(左)。(記者王稚融／攝影)

大華府台灣商會日前在馬里蘭州蓋城的萬豪酒店舉行第28屆年會，在中華民國 駐美副代表鄭榮俊監交下，前會長王璿澔將會長印信交給新任會長李海雯。新任會長李海雯目前是M&T銀行經理，她表示，希望未來為本地台商提供最周全的服務。

當晚出席嘉賓，包括馬州 州務卿李鳳遷、馬州首席行政法官Chung Pak、馬州蒙郡郡長艾瑞奇Marc Elrich，贏得民主黨初選的馬州第六選區聯邦眾議員候選人April McClain Delaney、鄭榮俊、僑教中心主任郭大文、北美臺灣商會副總會長白越珠、中華會館主席伍毅文等230多人。

鄭榮俊致詞時說，去年台灣是美國第八大貿易夥伴，台美雙邊貿易超過1200億元，此外，台美21世紀貿易倡議第二階段談判近期結束。在最近台北舉行的國際電腦展(COMPUTEX)，台灣更是全球高科技產業的中心與人工智慧AI供應鏈的支柱，他說，沒有海外僑胞的協助，不可能取得這些重要成果。

李鳳遷致詞時表示，希望能為亞裔 社區做更多貢獻，作為州務卿，她更希望馬州成為新興科技與投資的中心，增加就業機會，創造收入。

艾瑞奇說，最近兩年他都曾到台灣訪問，預計明年還會再訪台灣，以尋求更加強與台灣科技、商業和文化上合作。