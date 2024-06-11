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維州北部幼黑熊現身 動保組織籲勿靠近

特派員黃惠玲／綜合報導
阿靈頓動物福利聯盟(AWLA)表示，維州阿靈頓地區有幼黑熊現身。(AWLA臉書)
阿靈頓動物福利聯盟(AWLA)表示，維州阿靈頓地區有幼黑熊現身。(AWLA臉書)

維吉尼亞州官員警告，剛結束的周末在阿靈頓住宅區有一隻幼年黑熊現身，呼籲居民要跟黑熊保持距離。

據阿靈頓動物福利聯盟(AWLA)稱，這隻熊在6月6日首次被發現，一直到6月8日期間，陸續有居民在多個地點看到這隻幼黑熊。最近一次有人目擊這隻熊是在6月9日，地點是位於波托馬克俯瞰地區公園西北部的Rivercrest 和Bellevue Forest社區。

維吉尼亞州野生動物資源廳(The Virginia Department of Wildlife Resources)和維吉尼亞州生物學家證實，這隻熊似乎是一隻健康的年輕雄性約一歲大的熊，它應該正在該地區尋找新的棲息地。

目前還沒有這隻黑熊有關的攻擊或攻擊行為的案件，但官員警告居民應與黑熊保持距離。

阿靈頓動物福利聯盟發出聲明稱，「不幸的是，在過去有黑熊現身的事件中，我們遇到了一些問題，公眾時常會外出尋找熊並拍攝照片或想要親眼目睹，然而這是非常危險的行動，可能會對自己、其他人和周圍的人造成傷害。有鑑於此，為了每個人的安全，AWLA不會公佈熊出現的確切位置。

AWLA要求民眾跟熊保持安全距離，且一旦看到這隻熊時致電該組織，電話：(703) 931-9241。

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