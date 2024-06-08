全美國內機票 杜勒斯機場最貴 往返票價488.4元

大華府杜勒斯國際機場。(機場臉書)

美國金融網站Finance Buzz日前根據運輸部(U.S. Department of Transportation)的數據，排名全美各大機場的昂貴程度，結果顯示，大華府杜勒斯國際機場(IAD)蟬聯登上2023年全美國內機票最貴的機場，平均一趟往返的國內航班機票價格為488.40，比前年平均稍微便宜了6.38元。

Finance Buzz的這份排名，是針對全美45個最忙碌機場到各城市的往返機票計算，票價為購買機票時包括稅金在內的價格，但不包括航空公司收取的行李費或機上服務費等其他選擇性費用。

總體而言，經通膨調整，去年全國國內機票的平均價格，下降了3.1%，而未經通膨調整的平均價格則僅減少了0.9%。

舊金山機場是去年國內票價第二貴的機場，平均票價為444.59元，第三到第五高票價的機場，依序為鹽湖城國際機場，平均票價438.34元)；夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas International Airport)，平均票價436.34元；韋恩郡底特律大都會 機場(Detroit Metropolitan Wayne County Airport)，平均票價為427.05元。

2023年國內往返機票最便宜的機場為奧蘭多國際機場，平均票價只有265.58元，第二到第五便宜的機場，依序為為勞德代堡(Fort Lauderdale-Hollywood)機場270.68元、拉斯維加斯的Harry Reid國際機場272.15元、Oakland國際機場303.79元、芝加哥中途機場(Midway Airport)308.27元。

如果根據通貨膨脹 率進行調整，國內航空旅行的價格，比20年前要低得多，2000年時，經通過膨脹調整的國內機票平均價格，高達600元，而去年的平均價格略低於400元。通貨膨脹，2021至2022年全美國內航班價格增長14.1%，若不考慮，價格漲幅23.2%。

至於如何節省機票費用，該報告也提供了一些小竅門：

●多多利用信用卡 積分：一些提供高里程獎勵的信用卡，往往在開卡時就會提供足以飛行國內一次甚至兩次的免費機票。

●留意購票時機：機票價格每周甚至每天都在波動，通過監控(例如Hopper、Google Flight等小程序)跟蹤票價，一旦發現價格下跌時，即可立刻下手。

●如果行程彈性，則不妨在提供廉價機票的網站，例如Going登記，這樣將可即時收到最新最便宜的票價通知，然後根據指示購買。