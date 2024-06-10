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馬州切薩皮克灣著名藍蟹 今年數量減少

特派員黃惠玲／綜合報導
馬州切薩皮克灣(Chesapeake Bay)的藍蟹十分著名。(pexels)
馬州切薩皮克灣(Chesapeake Bay)的藍蟹十分著名。(pexels)

馬州切薩皮克灣(Chesapeake Bay)最著名的藍蟹數量， 今年預估會約有3.17億隻，與去年相比略有下降，引發一些人士憂慮藍蟹盛況不再。不過，研究人員表示，儘管數量減少，但目前「沒有嚴重理由需要為此現象擔憂」。

根據馬州自然資源廳和維吉尼亞海洋科學研究所(Virginia Institute of Marine Science，VISM)上個月發布的年度冬季挖泥船調查顯示，估計，今年螃蟹的總數量比2023年估計的3.23億隻有所減少。原因是成年螃蟹數量減少，從2023年的2.07億隻減少到今年的1.79億隻，但成年螃蟹的數量仍在研究人員主張的安全範圍內。

儘管近年來幼蟹數量持續增加，但仍低於平均值。

協助這項調查的VIMS研究員李普協斯(Romuald Lipcius)指出，幼蟹和雌蟹族群是螃蟹數量增減的重點，「我們今年看到的雌性數量略低於平均水平，但沒有什麼值得太過擔心的。」他說，比較值得關注的是，幼蟹數量連三年都在低水平。

切薩皮克灣基金會執行董事科爾登(Allison Colden)表示，2022年雌蟹和幼蟹的數量曾引發「危險信號」，雖然數量波動是正常的，但近年來的情況令人擔憂，「在過去的幾年裡，尤其是幼蟹一直保持在較低水平，沒有看到峰值。」

科爾登等人指出了藍蟹總體量低的可能原因，幾乎主要都是人類造成，其中包括污染和藍鯰魚等入侵物種，這些物種在1970年代和1980年代被引入海灣作為休閒釣魚用途。他表示，「詹姆斯河中的藍鯰魚，每年吃掉約200萬隻藍蟹。」

格拉斯科(Mike Glasco)經營「普丁船長」(Captain Puddin')捕蟹租賃公司，他說，田野噴灑的化學品也是藍蟹數量減少的一個原因，「三年前，本來有很多螃蟹，但自從在上游田地噴農藥後，這些化學物質隨著當年的豐沛雨水流入海灣附近，水草因此死亡，螃蟹因無處藏身而影響生存。」

馬州 釣魚 維吉尼亞

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