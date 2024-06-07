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2龍捲風著陸傳災情 馬州蒙郡居民嚇壞

特派員黃惠玲／綜合報導
馬州蒙郡5日晚間有兩起龍捲風著陸。(蒙郡消防部門發言人皮林格X帳號)
馬州蒙郡5日晚間有兩起龍捲風著陸。(蒙郡消防部門發言人皮林格X帳號)

馬里蘭州蒙哥馬利郡消防及救援部門(Montgomery County Fire and Rescue)6日清晨表示，該郡5日晚間有兩起龍捲風著陸，造成至少四棟房屋受損，至少五人受傷。

該部門表示，消防部門5日晚間接到88起緊急事件的報警，其中35起與暴風雨有關。

應急管理及國土安全辦公室(OEMHS)主任史托達德(Earl Stoddard)說明了龍捲風造成的影響，以及居民如何在恢復期間保持安全。他說，龍捲風期間最多有約1000個用戶停電，目前則僅剩幾百戶電力還未恢復供應，6日上午會有許多工作人員清除道路上的樹木及電線等。

他提醒居民在清理院子及房屋時要小心，記得遠離倒塌的電線，發現住家及附近有需要處理帶電的電線時，請撥打緊急服務電話求助。

馬州蒙郡5日晚間有兩起龍捲風著陸，圖為大樹倒塌壓到民房情形。(蒙郡消防部門發言人...
馬州蒙郡5日晚間有兩起龍捲風著陸，圖為大樹倒塌壓到民房情形。(蒙郡消防部門發言人皮林格X帳號)

史托達德說，5日馬里蘭州境內大約有15個龍捲風著陸，國家氣象局及OEMHS對此表示，仍在通過地面評估確認龍捲風著陸的確切數量。

位於蓋瑟斯堡(Gaithersburg)的鹿園小區(Deer Park neighborhood)為5日晚間遭龍捲風肆虐的地點之一，當晚7時35分左右，強風襲擊了蓋瑟斯堡，造成電力中斷等許多破壞；在鹿園小區的侯利大道(Holly Drive)，倒下的樹木撞到多處房屋，其中包括馬亞諾(Jorge Majano)的住家。

馬亞諾心有餘悸的說，當時風雨交加，不一會聽到東西撞到窗戶的聲音，接著一棵樹直接倒在屋頂上，連串巨響讓馬亞諾嚇壞了，「還好消防員很快敲門讓我不要待在房子裡，」馬亞諾幸運沒有在此次龍捲風意外中受傷。不過幾條街外的鄰居就沒有這麼幸運了。

蒙郡消防及救援局助理局長帕索斯(David Pazos)表示，5日晚間約7時55分，他們接到報告指位於Dogwood Drive的400號街區，有一棵樹倒塌壓垮了房子，屋內有五人受困。

救援人員立即抵達現場，並成功將五人救出送醫，帕索斯說，其中四人接受治療中，但均無生命危險，另一人外傷比較嚴重。

消防部門發言人皮林格(Pete Pieinger)說，救援人員大概花了20分鐘，才繞過相當嚴重損壞的房屋，將屋內受困者救出。

帕索斯6日表示，目前因為暴風雨暫時關閉的道路，都已經清理完成重新開放，不過，氣象預測下午會有新一波風雨，民眾應提高警覺。

龍捲風 馬里蘭州

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