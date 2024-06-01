美東中校協會年會 圓滿落幕

白越珠(左起)、汪良元、鄭榮俊、楊萬志。(主辦方提供)

第51屆美東中文學校協會年會日前在大華府 地區華僑文教服務中心舉行，吸引了美東中文學校53所會員學校近400位學生、家長，分別從波士頓到維吉尼亞州 到華府共襄盛舉。

美東中文學校協會會長汪良元衷心感謝大家的支持，他說，美東中文學校協會創立於1974年，今年年會主題是「科技引領創新象，擇中為道納百川」，年會中分享創新化及科技化的教學方式，並積極提升主流社會及新一代僑民對中華文化的認識與認同。

Dr. Clarence Lam(左起)致感謝狀給美東中文學校協會會長汪良元和主席楊萬志。(主辦方提供)

美東中文學校協會有60所中校，本屆年會來了有53所中文學校參與，主辦的第五區十所會員學校，包括巴城中文學校、光啟中文學校、華府中文學校、維華中文學校、黎明中文學校、中華文化藝術協會、哥城中文學校、華府慈濟人文學校、北維州實驗中文學校以及德明中文學校。

大家都對這次年會全心投入，學藝競賽團隊包括演講比賽-傳統組/變語組、多媒體簡報比賽、壁報比賽、扯鈴比賽、歌唱等。

活動前一天，華府台灣學校校長唐伯禹帶著外州學員到橡樹園參訪。鄭榮俊公使接待訪問團時，肯定美東中文學校協會的貢獻。年會主席楊萬志說，今日華語文教育的發展，已經不侷限於華人 及華裔，多年來推廣華語文教育的努力也逐漸得到了美國主流的重視。

參與年會嘉賓。( )

台灣清華大學教授信世昌擔任開幕式主講嘉賓，出席的貴賓還有郭大文、楊佳欣、Dr. Clarence Lam、僑務委員白越珠、僑務諮詢委員謝騰光等。

當天還頒發了優良文化教師獎、資深行政人員獎，以及范道南獎學金得主。