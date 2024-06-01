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園藝詐欺 專家籲買種子勿輕信AI「照騙」

特派員黃惠玲／綜合報導
園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farms Nurseries and Landscaping臉書)
園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farms Nurseries and Landscaping臉書)

對喜歡園藝的人來說，看到色彩鮮豔、花瓣繽紛、斑紋迷人的植物，可說是巨大誘惑，但大華府園藝專家警告，近來出現一些在網路販售美麗罕見花卉、植物種子的廣告，吸引許多人選購，不幸的是這些圖片其實都是人工智能生成的「假」植物。

Meadows Farms Nurseries and Landscaping公司Frederick分店的經理科恩(Jason Cowne)說，明明一些看起來非常罕見美麗的植物並不存在，但網上確有很多無良賣家在出售這些植物的種子。

科恩說，製作這些圖片的人，拍攝了真的宿根花卉、金盞菊等植物的照片，然後用AI改變植物顏色，讓它們看起來更加鮮豔，「他們甚至還替植物添加了其他植物的花朵圖片，然後將這些圖片組合在一起，創造出根本不存在的美麗植物。」

科恩說，目前在網路上很容易搜索到粉色、藍色的宿根花卉，然後賣家還出售這些奇花異草的種子，價格大約100粒賣12元，科恩說，「如果你仔細看這些廣告圖片，最終賣家賣給你的並非圖片中植物的種子，而是隨便一包植物種子。」

園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farm...
園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farms Nurseries and Landscaping臉書)

他表示，有人希望能夠有更多證據表明圖片上的植物並不存在，科恩回應稱，任何合法的植物銷售商，都會列出植物的屬、種及栽培品種，還會列出他們要出售植物的學名。

一旦你被鮮豔或奇特植物照片吸引時，別忘了賣家有沒有提供上述信息，如果都沒有的話，就要提高警戒。

園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farm...
園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farms Nurseries and Landscaping臉書)

科恩說，到當地的苗圃或園藝中心去找尋或購買心儀的植物，就不會有上當受騙的風險。科恩說，「你可以親眼看到這些植物，看看它們是否健康，是否真的存在。」

他也提到，每年植物市場的確會出現成千上萬引人注目的植物新品種，但它們都是由種植者培育出來的，再由美國各地大學與其他組織進行試驗，在確保了植物健康、生命力後，必須按照培育者的要求，才能進行生產。

園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farm...
園藝專家提醒，留意網路人工智能製作出的假花卉植物圖片。(Meadows Farms Nurseries and Landscaping臉書)

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