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葛永光抵華府 為救國團團友會新任幹部授證

記者王稚融／華府報導
華府救國團團友會舉行慶祝大會。(記者王稚融／攝影)
華府救國團團友會舉行慶祝大會。(記者王稚融／攝影)

華府救國團團友會」日前舉行慶祝活動，救國團主任葛永光為華府新任會長譚建武以及榮譽會長張慧玲、副會長蕭一白、秘書長劉秀蓉、財務長徐素芳等人授證。

救國團將2024年正式定位「造夢元年」，在海外廣設團友會，主要是希望把台灣青年帶到國外開拓視野，也為海外青年提供更多活動和服務。

新任華府救國團團友會受旗。(記者王稚融／攝影)
新任華府救國團團友會受旗。(記者王稚融／攝影)
新任華府救國團團友會幹部受證。(記者王稚融／攝影)
新任華府救國團團友會幹部受證。(記者王稚融／攝影)

該團成立於1952年，原屬國防部總政戰部。2012年60周年團慶時，提出以「公益、教育、服務、健康」四大志業為工作目標，以因應黨產會調查。2017年，台大教授葛永光臨危受命，接任該團主任，並將救國團定位為「以公益為主的服務型社會企業」。

葛永光說，在台灣提到救國團時，大部分民眾都會想到曾經參加的青年活動及育樂課程，或是參與公益服務的熱血與成就。救國團現在有近1500位員工、5000多位教師，每年服務尚千萬人次，對台灣社會影響和貢獻層面深遠且廣泛，他說，未來仍將本著「今日我們為青年服務，明日青年為國家服務」的理念，並進一步結合專家學者及社會的整體力量，幫助青少年成長發展。

團友會在大會前一天舉辦了匹克球友誼賽。(記者王稚融／攝影)
團友會在大會前一天舉辦了匹克球友誼賽。(記者王稚融／攝影)

葛永光表示，救國團也透過各地團友會運作，讓海外年輕人利用暑假到台灣參加救國團活動，看看多元文化。葛永光一行隨後飛往休士頓，展開下一段的參訪。

華府 國防部 休士頓

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