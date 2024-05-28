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馬州車輛註冊費 7月1日起調漲逾6成

特派員黃惠玲／綜合報導
馬州車輛註冊費從7月1日起調漲。(馬州車輛管理局臉書)
馬州車輛註冊費從7月1日起調漲。(馬州車輛管理局臉書)

馬里蘭州的車輛註冊費用，將從7月1日起調升。其中一般轎車的車輛註冊年費，將提漲60%到75％。

馬州目前重量不超過3700磅的車主，每兩年需支付137元的註冊費；從7月1日開始，2500磅以下的車輛，註冊增加到每兩年221元，或每年繳付110.5元。

重量超過3500磅但沒有小於3700磅的車主，兩年註冊費為241元，即每年120.5元，這個重量級別的收費標準是全新設置的範圍。

重量超過3700磅的車輛，現階段的兩年註冊費為187元，從7月1日起提高到323元，意即每年161.5元。

此外，從2026年7月1日起，部分車輛類別的費用還會再次上調。

至於電動車車主在這波調價中，也將再次感受到註冊費用調漲的壓力。

2022年，馬州登記的電動車及油電混合車超過90萬輛，而到今年，該州這兩類車子數目已經達到130萬輛。馬州汽車管理局(Maryland Motor Vehicle Administration)報告指出，到今年4月份為止，該州註冊的電動車已經達到10萬2530輛，比去年1月增長了59％。

去年馬州州長摩爾曾表示，到2035年，馬州銷售的所有新車都必須是電動車。

值得注意的是，電動車的重量比加汽油的車子還重，而額外的重量對公路造成的磨損也更大。但電動車的車主卻不需要繳納汽油燃料稅，燃油稅可是馬州交通信託基金的最來資金來源。

有鑑於此，馬州議會採納了建議，對電動車徵收附加費，根據估算，新的電動車附加費每兩年收250元，而混合油電車每兩年200元，新的附加費預計可為交通基金帶來每年2000多萬收入。

不過，有關電動車附加費今年7月1日還不會執行，目前全案正在做最終審查，最快將在明年通過。

馬州汽車管理局局長倪茲爾(Chrissy Nizer)說，根據州法規定，MVA必須調整車輛註冊費，為交通信託基金挹經費，確保馬州州內所有基礎建設都能處於良好的維修狀態。

倪茲爾說，為了使這些新的費用在民眾可負擔範圍，MVA即日起為車主提供了更方便的選擇，那就是車主在繳交費用時，可選擇一次繳交一年或直接交付兩年費用。

新的收費標準，以及新增的對電動車及油電混合車徵收的附加費，都是為了彌補公路和交通支出即將出現的30億預算缺口，馬州議員們今年早些時候表示，除非州府對交通項目的支付方式進行現代化改造，否則這些建設都將推遲。

馬州 電動車 預算

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