與眾徒弟談神通（1）-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

今天教你們怎樣改掉發脾氣的壞習慣。當然最好的方法是念經。還有一種方法是把它養成習慣，只要一想發脾氣，馬上習慣性地想幾句話，如，我不能發脾氣，發脾氣對心臟不好，發脾氣人家會笑我，發脾氣會火燒功德林等等，常常這樣想，就養成習慣，等到一想發脾氣時，就會自然形成一道天然屏障，來阻礙你發脾氣。這道天然屏障在你們每個人心中都有，只不過你們沒有把它豎起來。比如：一個男人整天在家裡發脾氣，而太太在心裡早就豎起了天然屏障。這個男人發再大的脾氣，她都會不理不睬，她心裡會想，好可憐的男人啊，神經又開始不正常了。這句話就是她的天然屏障。這就叫無表色，即沒有表達意思。沒有任何表情，沒有任何色，實際上這個色就是空，沒有感覺到這個物質的存在。要學會找幾個能讓你解脫，對你最有說服力的理由存放在心裡，當自己想發脾氣時，想一想存放在心裡的話，它就會阻礙你的言行。

許多人都想學神通。現在就給你們講講什麼是神通。其實念佛的人都有神通。“念佛有神通，祖師大德不講而已”。人有“五眼六通”。今天給你們講“六通”。

1、天眼通。能看到遙遠的將來，能看到未來。有的天眼通能看到過去，但是，一般的天眼通只能看到未來而不能看到過去。生天眼神通的人，須有兩種德才能獲得。一，報德，報德是生來就有的。報德是你前世的東西已經儲存在你腦海裡，已經在你的德行中有了。二，修德，修德是後天修為所得。

2、天耳通，能聽到很遙遠的聲音，可以聽到未來的聲音。天耳通一般不是正常人的耳朵，它是靠靈感來觸發他的耳朵來聽。這個靈感就是他的魂魄，是他前世所修的東西。耳通是靠靈魂，靠在人間修煉所得。天耳通能聽到未來的聲音，能知道半月到一個月之後即將發生的事情，也可以聽到發生在半月到一個月前的事情。

3、他心通，能知道人家在想什麼，其實是一種感應。能理解他，想他正在做的事情，想他將要做的事情，這就是他心通。他心通有兩種，一種是現實的他心通，就是你能感受到，如鼻子能聞到，眼睛能看到，耳朵能聽到等。另一種是未來的他心通，就是能知道未來以後的事情。如有人往面前一站，根本不用說什麼，你就能知道人家在想什麼，心有靈犀一點通。人都有他心通，比如：當孩子一出生，你就會知道這孩子以後的性格。如果孩子脾氣倔強，以後的感情運會如何；如果孩子長得很難看，以後的婚姻將如何等等，這就是他心通。主要是你們沒有去留意，沒有想到以後你會怎樣而已。(因篇幅所限，下次再續)

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