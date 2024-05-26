我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

華府國家海軍紀念園 夏日活動多

記者王稚融／華府報導
雕像俯瞰著廣場中象徵五湖四海的花崗岩海。(記者王稚融／攝影)
雕像俯瞰著廣場中象徵五湖四海的花崗岩海。(記者王稚融／攝影)

美國海軍紀念園位於號稱「美國大街」(America's Main Street)的賓夕法尼亞大道上，與兩頭的白宮和國會山莊等距離，與國家檔案博物館隔著大街相望，背後的小坡上是稍遠的肖像畫廊大門，兩棟都是類似希臘神廟圓柱的建築。海軍紀念園是唯一設在華府市區內的國家級軍種紀念園區，美國陸、海、空、海陸和太空的四個軍種的紀念館或園區都在維吉尼亞州

在美國建國初年，華盛頓特區的設計師朗方(Pierre L'Enfant)就曾想在市區裡建造一座紀念園區，以紀念美國海軍的光榮戰史。最早的歷史記錄，可以追溯到1775年美國海軍正式成立，同年在麻州外海，一支由八艘小型木船組成的艦隊在海上與英國海軍作戰，並贏得第一場海戰。

1977年春天，朗方的願景得以實現。海軍傳奇人物、前海軍上將伯克(Arleigh Burke)和他的多位海軍同事，共同組成一個「美國海軍紀念基金會」推動建立紀念園區，在參議院和眾議院提出法案並通過後，於1980年由美國海軍學院畢業生卡特總統簽署成為法律，紀念園在1987年10月完工。

華府海軍紀念園區有一個特殊設計的圓形花崗岩廣場，一層薄薄的潮濕地面代表海洋，乾燥的岩地則是世界地圖，四周除了兩支代表船艦的高大的桅桿和一系列小噴泉外，還有26個紀念重要人物和事件的青銅浮雕。

代表船艦的高大的桅桿和一系列小噴泉。(記者王稚融／攝影)
代表船艦的高大的桅桿和一系列小噴泉。(記者王稚融／攝影)

花崗岩海廣場中有一座「孤獨水手」(Lone Sailor)青銅雕像，這是名雕塑家史坦利(Stanley Bleifeld)在1987年，以曾在阿拉巴馬號潛艇上服役的一等士官丹馬洛尼為模特兒雕成。

孤獨水手(Lone Sailor)青銅雕像。(記者王稚融／攝影)
孤獨水手(Lone Sailor)青銅雕像。(記者王稚融／攝影)

這裡也是音樂會、露天電影和紀念儀式的舞台。廣場旁的遊客中心則在1991年6月開業，中心設有多個互動展覽和展示。

每年國殤日(5月27日)、中途島戰役(6月3日) 、退伍軍人節(11月11日)、珍珠港事件(12月7日)的下午1時30分，園區內會舉行隆重的敬獻花圈(Wreath Laying)儀式。

每年夏天還有許多免費活動，包括從6月4日起到8月1日每周二晚上7時的音樂會；6月20日到8月20日每周四晚間8時的露天電影放映會等。

華府 維吉尼亞州 太空

上一則

喬州布倫瑞克港 4月運載量創新高

下一則

全球城市指數榜 波城、華府排前15

延伸閱讀

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報
菲海軍將領否認和北京達協議 控中國大使館祕密錄音

菲海軍將領否認和北京達協議 控中國大使館祕密錄音
台灣十鼓擊樂團 震撼力十足 華府演出驚艷觀眾

台灣十鼓擊樂團 震撼力十足 華府演出驚艷觀眾
削弱俄軍海上戰力 烏軍：擊毀黑海艦隊最後一艘飛彈艦

削弱俄軍海上戰力 烏軍：擊毀黑海艦隊最後一艘飛彈艦

熱門新聞

新州一位72歲的婦女表示，百利大西洋城賭場拒絕支付她玩老虎機贏得的255萬元。(百利大西洋城賭場臉書)

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

2024-05-25 10:43
密西根州31歲的Vincent Wasney2022年搭郵輪旅程時癲癇三度發作，他因此收到2500美元的帳單，他離船後接受治療又花了好幾千美元。(擷取自Vincent Wasney的GoFundMe募款網站)

密州男搭郵輪三度癲癇發作 收2500元帳單「不付清不能離船」

2024-05-23 20:20
芝西郊橡樹溪民眾後院樹木蟬隻。(張永斌提供)

兆蟬來了 伊州、田州現220年奇觀

2024-05-22 08:27
西雅圖曾於2010年代為美國成長最快的大城市。但是新數據顯示，西雅圖甚至已不再進入成長最快前十名之列。(圖取自西雅圖公園與休閒部門臉書)

人口成長榮景不再 西雅圖跌出全美成長最快大城市前十名

2024-05-24 19:57
17歲少女蒂爾曼博士畢業，6日出席亞利桑納州立大學的畢業典禮。(美聯社)

亞利桑納天才少女 17歲拿博士學位

2024-05-15 19:01
去年在巴克城社區一家販售酒類商品店的持槍搶案，意外讓假搶劫事件曝光。(google map)

為獲U簽證 芝無證客付費被搶 6人遭起訴

2024-05-24 12:09

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默