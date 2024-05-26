華府國家海軍紀念園 夏日活動多

雕像俯瞰著廣場中象徵五湖四海的花崗岩海。(記者王稚融／攝影)

美國海軍紀念園位於號稱「美國大街」(America's Main Street)的賓夕法尼亞大道上，與兩頭的白宮和國會山莊等距離，與國家檔案博物館隔著大街相望，背後的小坡上是稍遠的肖像畫廊大門，兩棟都是類似希臘神廟圓柱的建築。海軍紀念園是唯一設在華府 市區內的國家級軍種紀念園區，美國陸、海、空、海陸和太空 的四個軍種的紀念館或園區都在維吉尼亞州 。

在美國建國初年，華盛頓特區的設計師朗方(Pierre L'Enfant)就曾想在市區裡建造一座紀念園區，以紀念美國海軍的光榮戰史。最早的歷史記錄，可以追溯到1775年美國海軍正式成立，同年在麻州外海，一支由八艘小型木船組成的艦隊在海上與英國海軍作戰，並贏得第一場海戰。

1977年春天，朗方的願景得以實現。海軍傳奇人物、前海軍上將伯克(Arleigh Burke)和他的多位海軍同事，共同組成一個「美國海軍紀念基金會」推動建立紀念園區，在參議院和眾議院提出法案並通過後，於1980年由美國海軍學院畢業生卡特總統簽署成為法律，紀念園在1987年10月完工。

華府海軍紀念園區有一個特殊設計的圓形花崗岩廣場，一層薄薄的潮濕地面代表海洋，乾燥的岩地則是世界地圖，四周除了兩支代表船艦的高大的桅桿和一系列小噴泉外，還有26個紀念重要人物和事件的青銅浮雕。

代表船艦的高大的桅桿和一系列小噴泉。(記者王稚融／攝影)

花崗岩海廣場中有一座「孤獨水手」(Lone Sailor)青銅雕像，這是名雕塑家史坦利(Stanley Bleifeld)在1987年，以曾在阿拉巴馬號潛艇上服役的一等士官丹馬洛尼為模特兒雕成。

孤獨水手(Lone Sailor)青銅雕像。(記者王稚融／攝影)

這裡也是音樂會、露天電影和紀念儀式的舞台。廣場旁的遊客中心則在1991年6月開業，中心設有多個互動展覽和展示。

每年國殤日(5月27日)、中途島戰役(6月3日) 、退伍軍人節(11月11日)、珍珠港事件(12月7日)的下午1時30分，園區內會舉行隆重的敬獻花圈(Wreath Laying)儀式。

每年夏天還有許多免費活動，包括從6月4日起到8月1日每周二晚上7時的音樂會；6月20日到8月20日每周四晚間8時的露天電影放映會等。