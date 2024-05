波城公校招生涉歧視 家長告上最高法院

波士頓家長優質教育聯盟在波士頓學校委員會更改「考試學校」招生制度後,曾到學校前抗議。(波士頓家長優質教育聯盟)

波士頓 地區家長控訴波城考試學校(Boston Exam Schools)放棄依學生考試成績「擇優錄取」,改用郵遞區號決定入讀標準的招生制度不公案,纏訟多年後,上月向美國最高法院申請審理;美國亞裔 教育基金會(AACE)、美國亞裔法律基金會(AALF)、洛厄爾法律基金會(FOLF)等80幾個亞裔團體及其他組織,日前針對此案日前向最高法院提交「法庭之友陳述書」,請求法院受理並進行審理該案。

波士頓家長優質教育聯盟(Boston Parent Coalition for Academic Excellence)主席崔賁濤接受本報記者訪問表示,波士頓公立學校有三所需要考試才能申請入讀的初中(7年級到9年級),統稱為「考試學校」(Boston Exam Schools),分別為「波士頓拉丁學院」(Boston Latin Academy)、「波士頓拉丁學校」(Boston Latin School)以及歐布萊恩數學與科學學校(John D. O'Bryant School of Mathematics and Science)。

●3菁英公校改成依郵編配額錄取

根據2019年之前的招生法,要進入考試學校就讀的評估標準,學生在校成績GPA占五成,入學標準考試的成績占另外五成,然而在新冠疫情爆發的2020-2021學年,波士頓學校委員會(School Committee for the City of Boston)以疫情為藉口,將2019年該委員會曾經提出的「依照郵遞區號分配入學名額」(ZIP code quota)方案落實執行。

根據新的方案,錄取生中有八成是根據申請人的郵遞區號和GPA的組合來決定,這也意味著經濟困難區的學生可獲加分優惠。波士頓家長優質教育聯盟表示,新的政策非法偏袒非裔 和西語裔申請人,亞裔及其他成績傑出學生,更因此喪失了就讀機會。

●錄取華生人數至少減1/4

崔賁濤說, 三所考試學校會每學年從5000名學生中選出500位入讀,「平均波士頓華埠地區每年約有20多位學生拿到入學許可,然而新制實施後,華埠一帶只有7、8位學生獲率取。」

他表示,三所考試學校原來亞裔生約有40%,白人40%左右,其他則大多數為西語裔或非裔。新制落實後,亞裔生至少減少四分之一,白人學生也降了20%,在此同時,考試學校的非裔生增加了5成,西語裔則提高了15%左右。

儘管波士頓西語裔跟非裔占全市人口五成以上,但「既然命名為考試學校,就應該擇優錄取,」崔賁濤說,家長們針對學委會的做法,曾到波士頓拉丁學院前抗議,並組織了家長聯盟向地方法院提告,第一波敗訴後,轉向麻州第一區(district one)法院提告,但仍未獲法官支持。

崔賁濤說,後來由4、500位家長捐出的基金用罄,經過美國亞裔法律基金會出面相助,全案在今年4月15日將全案提交到最高法院申請審理。

●新制加劇對亞裔歧視及暴力

AACE這次聯合80幾個亞裔及其他組織向最高法院提出的陳述書中,質疑波士頓學委會稱「亞裔生沒有在學校中為多樣性作出貢獻」的觀點及招生新制,是對亞洲人具有族裔敵視的實質證據,並指「以集體主義公平的名義,來破壞優質學校的入學學生質量,不僅違憲,且造成誤導」,因為政府應該解決社區學校教育質量的嚴重落後,而不是通過優質學校進行種族平衡來解決。

而波士頓學委會這種想法及做法,步但加劇了美國社會對於亞裔的敵意及暴力,還跟美國歷史上長期針對亞裔社區的暴力、種族主意即歧視存在驚人相似之處。

美國亞裔教育聯盟主席趙宇空表示,近年以種族替代學習指標來歧視亞裔學生的情況屢見不鮮,例如維吉尼亞州的TJ高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)、加州舊金山Lowell高中等,他說,最高法院應該受理波士頓考試學校案件,且明確禁止在全美學校招生使用種族替代學習或其他指標。