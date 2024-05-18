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亞太裔中小企業高峰論壇 慶亞太傳統月

本報華府訊
全美亞裔總商會代表團參加亞太裔中小企業高峰會。左三為商務部長雷蒙多。(董繼玲提供)
全美亞裔總商會代表團參加亞太裔中小企業高峰會。左三為商務部長雷蒙多。(董繼玲提供)

商務部少數族裔企業發展總署(MBDA)與全美亞裔總商會(National ACE)合作，15日在華府舉辦全國亞太裔中業高峰會，慶祝「亞太裔傳統月」。商務部長吉娜．雷蒙多(Gina Raimondo)出席並褒揚亞太裔對美國的貢獻。

亞太裔中小企業高峰會上表彰並紀念亞太裔中小商界及其企業家在過去一年來的貢獻和成就，當天有多位民選官員、政要和企業合作夥伴出席。高峰論壇的重點討論聚焦於資本獲取、人工智慧 (AI) 機會以及簽約流程等問題。商務部副部長格雷夫斯並宣布商務部主要禮堂，將以前商務部日裔部長峰田(Norman Mineta)命名。

商務部負責少數族裔企業發展的商務部代理副部長莫里塞特( Eric Morrissette)表示，「亞裔美國人、太平洋島民和夏威夷原住民擁有的企業對於我們的社會結構和國家經濟至關重要」，「商務部不僅透過CHIPS for America計畫等措施對我們國家的小型、中型和大型少數族裔企業進行歷史性投資，而且MBDA正在向亞太裔中小商業界投入時間、精力和資源，以確保他們擁有參與這些機會所需的一切。」

商務部長雷蒙多在致詞中稱讚亞太裔的貢獻。她表示，「 當少數族裔企業獲得資本面臨挑戰時，加倍努力代表少數族裔企業所做的事情比以往任何時候都更加重要。我們的多樣性是我們的優勢，我們必須實現這一點，以便美國繼續成為世界上最具競爭力的經濟體。我們為從事這項工作感到自豪，我們這樣做是因為我們知道亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民(AANHPI) 對於擁有強大的美國經濟至關重要。」

全美亞裔總商會會長董繼玲表示，「亞太裔是美國成長最快速的族裔群體。他們擁有的企業占全美十分之一以上，這一事實證明，他們透過創業精神、文化多樣性和創新精神，大大豐富了當地和國家整體經濟的內涵。 這是聯邦對商業界投資的歷史性時刻。透過本次高峰會上的對話，亞太裔中小企業主與可用資源聯繫起來，亞太裔的社區族群可以積極參與政策制定，使亞太裔中小企業家能夠最大限度地發揮其潛力」。

高峰會演講嘉賓除商務部長吉娜·雷蒙多等商務商官員外，還有白宮科技政策辦公室人工智慧高級政策顧問Olivia Zhu、白宮總統助理Erika L. Moritsugu等。

全美亞裔總商會會長董繼玲(右)在高峰會上介紹及歡迎商務部部長雷蒙多(左)。(董繼...
全美亞裔總商會會長董繼玲(右)在高峰會上介紹及歡迎商務部部長雷蒙多(左)。(董繼玲提供)

商務部 亞裔 雷蒙多

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