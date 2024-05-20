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政府工作搶手 華府成應屆大學畢業生熱門求職地

特派員黃惠玲／綜合報導
政府工作多的華府，今年高居應屆大學畢業生的求職目的地第二名。(pexels)
政府工作多的華府，今年高居應屆大學畢業生的求職目的地第二名。(pexels)

現在正值畢業季節，許多大學生也急著成為社會新鮮人。根據校園招聘網站Handshake的一項最新調查發現，華府已經成為應屆畢業生的熱門求職地點。報告指出，今年的畢業生在求職時，最重視工作的穩定性，政府部門的工作也因此異軍突起，應徵熱度明顯比往年高。

報告提到，「隨著技術和專業服務領域的招聘放緩，2024 屆畢業生正在將他們的申請轉向其他行業。 政府是這一趨勢中最明顯的贏家。」政府工作機會多的華府，今年也躍居為全美第二大熱門的求職目的地，僅次於紐約市。對2024年應屆大學畢業生求職者吸引力明顯降低的城市，則為達拉斯跟西雅圖。

Handshake稱，今年的畢業生希望在政府部門從事技術工作，而不是到大型科技公司上班，因為公職明顯有更多保障。Handshake稱，透過該網站求職的2024屆畢業生，有7.5%申請了政府機構工作，而去年同期這個比率只有5.5%。

一名接受報告採訪的學生表示，工作保障是他決定為聯邦政府工作的重要因素，「我非常慶幸自己能到聯邦政府工作，因此也處於一個安全的位置，不用擔心被解雇。」

此外，2024屆的電腦科系畢業生，有更多人去申請電腦硬體以及資訊方面的工作，而不是以往最火熱的軟體開發工作。今年應屆畢業生中，對建築、教育、農業、製造業等其他工作的關注度，也比往年高。

這屆畢業生普遍不認同金錢可以主宰世界，當被問及哪些因素會影響他們去申請工作時，起薪高僅排在第四位，雇主的良好聲譽、工作地點，還有大多數人最重視的工作穩定性都比薪水排名更高。

畢業生們還擔心一旦進入職場後生活產生的變化。調查顯示，34％的人擔心在工作中會感到孤獨，超過一半的人表示，他們擔心自己不會喜歡所從事的工作，還有61％的人擔心自己會出現職業倦怠。

這份調查是Handshake在今年3月11日到24日間，針對全美616所大學院校的2687位2024年應屆畢業生所進行的調查。

聯邦政府 華府 紐約市

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