芝華德小學學前班 家長參觀教學迴響熱烈

華德小學學前班上課情形。(華德小學提供)

芝加哥 公立華德小學 (James Ward School) 日前邀請學前班(Pre-school)家長參觀學校教學，出席父母並有機會跟孩子一起從手動創作中學習。

華德小學表示，學前班家庭與孩子們一起參加了黃老師的普通話課、拉羅科老師的STEM課以及羅德里格斯老師的體育課，家長們對於子女們的音樂表演也給予熱烈掌聲。

華德小學學前班邀請家長參觀教學。(華德小學提供) 華德小學學前班邀請家長參觀教學。(華德小學提供)

華德小學學前班獲得了伊利諾州 Excele Rate最高質量標準金環獎的肯定，這意味著該校學前班質量，符合或超過的全州許多學校。華德使用學前班創意課程，這是一種全童教育方法，孩子們不僅可以培養識字和數學技能，還可以培養社交情感、身體、解決問題的技能和認知技能，以便讓他們在課堂之外的生活也做好準備。

華德小學學前班邀請家長參觀教學。(華德小學提供) 華德小學學前班邀請家長參觀教學。(華德小學提供)

學前班並教授多項專業課程，如藝術、音樂、科技、世界語言中文和體育。華德小學學前班有Raceles老師和甄老師兩位專任老師，還有他們的助教丘老師(Ms. Yau)和梅老師 (Ms. Moy)，老師們表示，很高興看到這麼多家庭出席當天活動。有關華德學前班的進一步信息，可電洽丘老師(773)534-9050。