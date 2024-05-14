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維州勞登郡農場之旅 本周末登場

特派員黃惠玲／綜合報導

維吉尼亞州勞登郡(Loudoun County)農場之旅，將在本周末的18日和19日舉行。民眾在這兩天將有機會搭乘免費接駁巴士，從Ashburn地鐵站上車到三到四個農場訪問。

每年秋季和春季都會組織這項農場參觀活動的勞登郡經濟發展局表示，去年秋季小規模的參訪，首度試行「隨上隨下」的接駁巴士，獲得熱烈迴響。因此今年將把該服務再度推出，可容納20名乘客的隨上隨下接駁車，將在Ashburn地鐵站接載乘客，並在Leesburg、Lovettsville、Hillsboro等城鎮之間來回運行。

經發局的副主任卡達斯(Colleen Kardasz)說：每位乘客都可以在導遊的帶領下，遊覽三到四個農場站點，免掉大家自己開車的麻煩。

免費巴士在18日、19日兩天，將從上午10時到下午4時持續提供載運服務。

參與這次向遊客開放的農場十分多元，從美洲駝和羊駝，到生產蜂蜜、蘑菇的農場，以及種植農產品的農場都有。

卡達斯說，「春季農場之旅可以去兩個不同的大蒜農場，例如可以去Green Hills Nursery了解他們種植的茶葉，並購買一些勞登郡種植的綠茶，然後再去布魯克菲爾德乳牛場(Brookfield Dairy Farm)參觀，此地點是勞登郡僅存的少數乳牛場之一，農場裡還有機會購買最純乳製品製成的冰淇淋。」

勞登經濟發展局執行董事里澤(Buddy Rizer) 表示，農場之旅彰顯了勞登郡的豐富多樣化，他說，「每個農場都提供獨特的體驗，體現了當地農民的聰明才智、熱情和奉獻精神，」許多農場也將提供有關農業實踐和永續發展的教育信息。

有意參加者，可上網查詢該郡農場之旅的詳細信息，官網：https://loudounfarms.org/farmtour/

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