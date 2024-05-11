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FBI警告 詐騙者瞄準中國留學生作案 多人受害失金數千至數百萬

特派員黃惠玲／綜合報導
FBI警告，在美中國留學生及年輕專業人士成詐騙目標。(FBI臉書)
FBI警告，在美中國留學生及年輕專業人士成詐騙目標。(FBI臉書)

聯邦調查局(FBI)10日警告，應對專門針對中國留學生及年輕專業人士的騙局提高警覺，這些受害者因上當而損失幾千元到數百萬不等。FBI稱，所有要在美國境內的外國執法機構、人員，都必須與美國當地執法人員合作，因此在美華人絕對不會收到電話控罪，也不會通過電話索取金錢。

根據馬里蘭州阿靈頓地區的ABC新聞頻道報導，FBI特工塔布希茲克(Gloria Tabcyzk)說，這些騙子非常專精各種騙術，他們往往對受害者的說法都很有說服力，「我感覺他們看準了在美國的中國人，對於美國執法及刑事司法系統掌握不夠清楚，因此利用了這一點，」她說，這些騙子同時也利用了受害者對於中國政府的恐懼作案。

FBI稱，首先騙子會用一個假冒某企業或中國大使館、領事館的號碼致電給受害者，然後聲稱受話者有信用卡欠款或包裹文件無法投遞的問題，塔布希茲克說，受害者往往會對其提出的情況提出異議，對方因此會鼓勵受害者向中國警方報案。

接著犯罪分子會將電話轉接給「假」的中國警察，後者會告訴受害者他們實際是國際調查部門，專門針對人口販運、洗錢進行調查，假中國警並告知受害者他們正面臨審判或逮捕。

之後「中國警」會強迫受害者接受其監控，包括全天候的攝影、錄音以及位置跟蹤。如受害者要證明自己的清白，必須匯錢繳交保釋金或提供銀行信息供審計。

FBI表示，一旦匯出了款項，這些錢就一去不復返了。

在某些情況下，受害者還會被要求每兩小時發送一張自己的照片及所在位置。有時，犯罪分子會讓受害者監視另一名受害者，而非繳付金錢，而且這兩人都不知道自己已經成為騙局的一部分。

塔布希茲克說，如果這些聲稱為「中國警察」者要在美國境內行動，都必須與美國執法人員合作，因此他們絕對不會通過電話指控犯罪，也不會通過電話要求匯款或繳交費用，她也呼籲大家謹記「你永遠不會被要求成為外國政府的代理人，而去代表外國勢力在美國境內進行人身監視、匯款或電匯。」

FBI 中國留學生 大使館

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