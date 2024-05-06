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慶亞裔月 美京畢曉生藝術展5/11開幕

華府訊
畢曉生藝術展11日開幕。(主辦方提供)
畢曉生藝術展11日開幕。(主辦方提供)

為慶祝亞太裔傳統月，美京藝廊CCACC Art Gallery將於5月11日至6月28日間，舉辦「融而不化 · 合而不同：畢曉生藝術展」。開幕茶會在11日下午2時至4時舉行，屆時畢曉生將在現場進行書法示範。

本次展出的約80件作品，共分為五個部分：青瓷「心中花園」、雕塑「四季」、茶碗「茶禪一味」、食器「實用之美」、書法「博愛」。其中「心中花園」是藉助中式園林元素與宋瓷美學相結合的作品，表達人們對世外桃源般雅緻生活的嚮往；「四季」的靈感來源於京劇表演中飄忽神秘的意境以及季節變化對人們情緒的影響。

「茶禪一味」體現了從傳統茶道的「禪」境回到普通生活中的「情」趣的轉化過程；「實用之美」是超越實用功能並賦予更多情感價值的日常器皿；「博愛」是從另一個角度對傳統書法的功能性和美學趣味的重新詮釋，並對其賦予現代抽象藝術的視覺感受。

畢曉生表示，希望這些作品能夠呼應本次展覽的主題「融而不化 · 合而不同」，其涵意即是「融合仍保持獨特的本質」。

開幕茶會：5月11日下午2時至4時，展出時間：5月11日至6月28日，藝廊地址：CCACC Art Gallery, 9318 Gaither Rd, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877，藝廊開放時間：每周二、三、五、六的中午12時至下午5時。

書法 京劇

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