慶亞裔月 美京畢曉生藝術展5/11開幕

畢曉生藝術展11日開幕。(主辦方提供)

為慶祝亞太裔傳統月，美京藝廊CCACC Art Gallery將於5月11日至6月28日間，舉辦「融而不化 · 合而不同：畢曉生藝術展」。開幕茶會在11日下午2時至4時舉行，屆時畢曉生將在現場進行書法 示範。

本次展出的約80件作品，共分為五個部分：青瓷「心中花園」、雕塑「四季」、茶碗「茶禪一味」、食器「實用之美」、書法「博愛」。其中「心中花園」是藉助中式園林元素與宋瓷美學相結合的作品，表達人們對世外桃源般雅緻生活的嚮往；「四季」的靈感來源於京劇 表演中飄忽神秘的意境以及季節變化對人們情緒的影響。

「茶禪一味」體現了從傳統茶道的「禪」境回到普通生活中的「情」趣的轉化過程；「實用之美」是超越實用功能並賦予更多情感價值的日常器皿；「博愛」是從另一個角度對傳統書法的功能性和美學趣味的重新詮釋，並對其賦予現代抽象藝術的視覺感受。

畢曉生表示，希望這些作品能夠呼應本次展覽的主題「融而不化 · 合而不同」，其涵意即是「融合仍保持獨特的本質」。

開幕茶會：5月11日下午2時至4時，展出時間：5月11日至6月28日，藝廊地址：CCACC Art Gallery, 9318 Gaither Rd, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877，藝廊開放時間：每周二、三、五、六的中午12時至下午5時。