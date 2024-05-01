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鋼琴家林易華府演奏會 樂迷飽耳福

華府訊
鋼琴家林易(右)與其經紀人總監于長君。(主辦方提供)
鋼琴家林易(右)與其經紀人總監于長君。(主辦方提供)

華裔鋼琴家林易(Steven Lin)日前受華府「使館音樂協會」(The Embassy Series)邀請，在華府國際學生之屋(International Student House D.C)舉辦鋼琴獨奏會，出色琴藝讓台下樂迷大飽耳福。

林易曾被紐約時報稱讚「完美無瑕的表達，有著令人驚嘆的音色和精妙絕倫的力度、色彩變化。」他當天演奏了蕭邦的馬祖卡(Mazurka)G小調第一敘事曲作品23、斯卡拉第(Scarlatti)鋼琴奏鳴曲、莫札特Mozart名曲小星星變奏曲等多首經典古典樂曲目。

華府「使館音樂協會」於 1994年成立，致力於與不同國家的大使館合作，推廣國際音樂家，目前已經於73 個不同的大使館舉辦了600 多場音樂會，並與來自80 個國家的800 多名國際音樂家合作。邀請林易前往演出的「大使系列」(The Embassy Series)活動，旨在透過國際音樂語言在華府展現各國文化的精髓。

林易當天身著台灣夏姿Shiatzy Chen的中式黑襯衫與刺繡絲緞立領西裝外套現身，格外顯現中西完美交融的特色。

在演奏會之外，他也抽空拜訪了雙橡園，並與中華民國駐美國代表處鄭公使榮俊會晤。鄭榮俊祝賀其演出成功，並肯定與讚賞林易的高超琴藝與在古典音樂界的努力不懈。

有關林易接下來的演出信息，可查詢：https://reurl.cc/5v5vQ7。

林易拜會雙橡園，左為台灣駐美代表處公使鄭榮俊。(主辦方提供)
林易拜會雙橡園，左為台灣駐美代表處公使鄭榮俊。(主辦方提供)

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