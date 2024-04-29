善惡與因果(2)-摘錄盧台長 觀世音菩薩心靈法門磐石觀音堂

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如果你今天想做善事，是從心裡發出的意願，好的想法，好的意願，那是一種非常有價值的資產。因為當你有好的意念，從心裡發出時，在你的八識田中就種下了一顆善良的種子，它是一種資產，是一種無聲而又非常重要的力量。

一個人只有外在的自由而沒有內在的自由，是沒有價值的。自由，即自在。外在的自由，比如：今天外環境很好，今天上班老闆不在，無人管制我，想做什麼就做什麼，想休息就休息，這叫外環境的自由。但是，當你坐在辦公室時，有時候又覺得很可憐，沒有事情做時，就開始惆悵或妄想，我的家人怎麼樣了？媽媽得重病了，老闆回來會對我怎麼樣？會不會知道我今天的所作所為？感覺自己活得好無奈等等，這種內心的痛苦還有內心的無知，就造成了內在的不自由和無知；因此內在的罪惡、自私就會接踵而來，就會感到恐懼，無法控制自己的心靈。只有內在的自由和外在的自由合為一體才是真正的自由。外在的自由永遠不能掩蓋內在的不自由。

本覺與無明，非一也非二，實相無明，即是佛性。本來自己擁有的那個心，即是佛心，加上你現在對任何事情的不明白，不理解，實際上不是一和二，不是分開的，實屬一個道理。我們的人身稱為相，實相無明，就是我們的肉體是無明的，是不知道的，不明白的，實際上也是佛性，猶如鏡子染塵，也就是說你的本性被污染了，猶如水至起波。無明實性，就是說你的無明加上你的實性，你本來的實性就是實實在在的本性。雖然你的無明遮住了你的本性，但是，這兩個實性與本性實際上是同為一體的。猶如：太陽是你的本性又光又亮，光彩奪目，烏雲過來了遮住了你的太陽，那你的太陽還是不是光明的？太陽還是不是很乾淨？烏雲是你暫時沾染的許多習氣，是你在人間所沾染的不好的東西，當這個烏雲走掉之後，雨過天晴，烏雲散去，陽光燦爛，你善良的本性就出來了。

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