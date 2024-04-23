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馬州加重青少年犯罪問責 ACLU籲州長否決

特派員黃惠玲／綜合報導
馬州公民聯盟(ACLU)呼籲州長摩爾否決「青少年司法改革」法案。(馬州ACLU臉書)
馬州公民聯盟(ACLU)呼籲州長摩爾否決「青少年司法改革」法案。(馬州ACLU臉書)

馬里蘭州議會為了解決青少年犯罪日增問題，通過了「青少年司法改革」(Juvenile Justice reform bill)，該法目前已送交馬州州長摩爾辦公室等待簽署，不過，該州公民聯盟(ACLU)以及馬州公設辯護人辦公室(Office of Public Defender)日前聯手向摩爾呼籲否決該項法案，並稱這種做法對青少年毫無幫助且不會有效果。

摩爾之前曾對「青少年司法改革」表達了支持態度，他說，「我們需要認真考慮延長持槍犯罪青少年的緩刑期，因為這樣可以給青少年更多的時間來完成必要的改造計畫。」州長還說，該州的少年司法系統需要對屢次違法的青少年加強問責，「我相信改造，但我不會容忍無法無天的行為，我們應追究持槍威脅鄰居安全的青少年的責任，你不能破壞他人生活，卻覺得不會有任何後果。」

馬州公設辯護人西格爾斯(Erin Seagears)說，必須讓青少年們了解發生了什麼，但他們的年紀太小，往往不被認為有能力理解，因此希望州長否決該法案。

主導該司法改革案起草的州參議員卡羅匝(Mary Beth Carozza)說，現行制度對青少年的確有所缺失，她希望看到更多對青少年有積極影響的服務。她表示，新法案將為青少年服務建立更嚴密的問責制，且會建立一個法院授權的追蹤系統，確保系統遵守法院命令對青少年進行治療。

卡羅匝說，現階段的系統，往往青少年犯罪後，學校就將這些孩子轉介到青少年服務部門，然後就沒有後續跟進，導致某些情況下，曾造成嚴重問題及暴力的青少年很快又回到教室。

西格爾斯說，法院系統效率低且不公平，沒有提供後續跟進，她支持由青少年服務部門接手，但仍然不主張對10、11、13歲的青少，實施更嚴厲的處罰。尤其「有色人種的青少年比率過高，馬州包括從被捕、被判決的孩子，再到被送往安置所的孩子，80％都是非裔青少年。」

馬州 非裔 馬里蘭州

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