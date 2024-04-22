我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

泰勒絲、碧昂絲去年大賺後 今年演唱會市場恐略遜

慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

本報華府訊
慈素蔬食館是一家無五辛無蛋奶的淨素蔬食館，提供各式巧手精美及健康的素食菜式。
慈素蔬食館是一家無五辛無蛋奶的淨素蔬食館，提供各式巧手精美及健康的素食菜式。

研究指出，人類的消化系統和牛馬羊一樣，比較適合素食。因為肉食中的動物脂肪，含有大量的飽和脂肪酸，長期食用容易引起膽固醇過高及心臟血管方面的疾病，同時也有致癌的可能性。而素食可以淨化血液，預防便秘的產生，養顏美容，並且安定情緒。和肉食比起來，素食在養生方面實在益處多多。難怪素食蔚為流行，成為現在代人崇尚健康的養生之道。吃素是一種不花錢的放生，放生讓您積福，因此對您事業好，也會帶來財運。

位於馬州Hanover的慈素蔬食館(Ci Su Vegan House)，是一家無五辛無蛋奶的淨素素食館，慈素切合現在健康飲食需求，以崇尚健康飲食為主。

慈素推出一系列素食，菜式豐盛，適合一家大小及朋友聚餐。無論小點、乾拌麵、湯麵、燴飯及豆奶波霸奶茶，款式多樣，可供選擇，每款都是健康美味。

小點包括有椰蓉酥、植肉素雞塊、鹽煮毛豆、玉米脆片、春芋上海卷、香脆芋球、招牌煎餃、紅油炒手、炸雲吞、XO生菜鬆、咖哆咖哆、螺旋咖喱角、涼拌海帶絲、台式黃金泡菜。

乾拌麵包括有沙茶乾拌麵、咖哩乾拌麵、麻醬乾拌麵、黑椒乾拌麵、泰式素蝦麵。湯麵包括有慈素本樓湯麵、羅漢素掛麵、素丸咖哩湯麵。

燴飯包括有脆皮茄子、乾煸法國豆、椒鹽豆腐、宮保豆腐、馬來咖哩、醋溜素棒腿、素黑椒牛小排、泰國綠咖哩、黑椒素棒腿、三杯百頁豆腐、堅果什錦炒飯、麻婆豆腐。

豆奶波霸奶茶更是時尚與健康結合的創新飲品，美味可口，備有多種口味包括有老虎、香芋、芒果、抺茶、草莓、紅茶、泰茶、藍山咖啡

上述菜式及飲品，款款美味健康，包您回味無窮，慈素所提供的都是淨素素食，所以不含五辛(蔥、蒜、韭、薤、洋蔥)，不含蛋奶。

另外，慈素蔬食館也有從台灣進口有機素食醬料、食材及零食，素食醬料和食材包括有楊桃汁、紫蘇梅汁、梅子漿、苦茶油、黑豆蔭油膏、白蔭油膏、豆腐乳、熱情果、海苔素香鬆、香菇鬆、猴頭菇絲、素肉、素薄牛肉片等。素食零食包括有芒果果乾、芭樂果乾、黑芝麻花生糖、素牛肉乾、紫蘇梅、豆乾、香菇冬筍餅、白胡椒餅、菜脯餅、地瓜片、脆米香片等。喜歡素食的朋友，不容錯過。

慈素蔬食館(Ci Su Vegan House)地址: 2649 Annapolis Rd. #B, Hanover, MD 21076，電話: 443-679-4981，營業時間: 週二至週日11am-8pm，週一公休。

馬州 煎餃 咖啡 泰國 致癌

上一則

芝城5月兆蟬齊鳴 林業處發警告 多老房子社區影響較大

下一則

Wawa超商 躍升新州最大便利店 過半居民首選

熱門新聞

被指控和學生發生性行為的代理教師艾琳。(翻攝Douglas County Sheriff's Office臉書)

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

2024-04-15 23:58
新州高科技高中全校學生SAT成績，平均高達1532分。(新州高科技高中官網截圖)

新澤西這所高中 全校SAT平均分數直逼滿分

2024-04-16 12:16
一名賓州的男子在TikTok抱怨自己在T.J. Maxx的求職，認為薪水太低。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Sora Shimazaki)

賓州男子抱怨T.J. Maxx時薪只給12美元 網友教談薪水技巧

2024-04-16 21:55
亞特蘭大哈茲菲爾德-傑克遜國際機場再次蟬聯全球最繁忙的機場。(機場網站)

去年旅客破億 亞城機場蟬聯全球最繁忙

2024-04-18 10:17
路易斯安那州的23歲女子今年2月飛了超過1500英里見網友，沒想到被放鴿子。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Palu Malerba）

路州女子飛8小時見網友被放鴿子 機場傻等結局慘

2024-04-17 19:45
通膨率高漲，超市物價也節節升高。(特派員黃惠玲／攝影)

全美10大通膨區 第1名是這城市 密州聖路易居第4 費城第7 芝16

2024-04-15 13:54

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年