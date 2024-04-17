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西維州官員 憂FAFSA出錯拉低大學入讀率

特派員黃惠玲／綜合報導
為減少FAFSA頻頻出錯影響學生入讀，西維吉尼亞州將州獎助學金的申請日期，推遲到9月1日截止。(西維吉尼亞大學臉書)
為減少FAFSA頻頻出錯影響學生入讀，西維吉尼亞州將州獎助學金的申請日期，推遲到9月1日截止。(西維吉尼亞大學臉書)

西維吉尼亞州去年秋季的應屆高中畢業生進入大學就讀的比率，比前一年有所上升，但今年入學的學生目前卻面臨申請聯邦學生援助表(Free Application for Federal Student Aid，FAFSA)相關錯誤的挑戰，此問題導致成千上萬的大學新生，因確定不了各校提供的經濟援助金額，至今遲遲無法決定入讀哪所學校。

西維吉尼亞州教育問責立法監督委員會(West Virginia Legislative Oversight Commission on Education Accountability)，日前收到來自州高等教育政策委員會、社區技術學院委員會研究分析主任格奧爾基耶娃(Zornitsa Georgieva)提出的入學數據報告。

格奧爾基耶娃說，去年秋季有47.4%的高中畢業生註冊就讀大學，比前一年秋季入學率46.5%改善。他表示，這代表所有高中師生都努力為提升高等教育的普及性努力。

不過，高等教育政策委員會負責人塔克爾(Sarah Tucker)說，直到現在還沒有完善解決的FAFSA問題，導致許多學生仍無法收到所錄取學校的經濟援助數字。她表示，全美約有600萬人申請了FAFSA，比去年此時的1700萬人少了非常多。

塔克爾說，該項目的申請程序至今仍無法正常作業，「我們每周都會收到更新信息，有時一周會收到好幾次，稱表格功能出現不同的問題。」她表示，在全國範圍內，已提交的FAFSA申請中，有46％都是錯誤的，其中16％是因為填寫申請表的用戶出錯造成，30％則是FAFSA本身的錯誤導致。

該系統面臨的主要問題之一，與學生資助指數(SAI)有關，該指數用於決定學生經濟需求的金額。塔克爾說，該項錯誤造成所有的申請都必須發回聯邦政府重新計算，「我們預計從5月1日後，會開始看到一些重新計算的結果。」

塔克爾說，西維吉尼亞州目前完成FAFSA的高中生人數，在全美排名第20位。但該州與去年同期相比，完成率仍低了30％。

高等教育政策委員會已經因此推遲了幾個該州財政援助申請的截止日期，其中PROMISE獎學金的截至日更推遲到9月1日，塔克爾說，希望盡可能幫助學生進入大學，否則好不容易升學率提高了，如果因為這些無法控制因素毀掉努力成果，令人沮喪。

西維吉尼亞州 升學 聯邦政府

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