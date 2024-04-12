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話劇「柳暗花明」華府公演場場爆滿

記者王稚融／華府報導
主要演員。(記者王稚融／攝影)
主要演員。(記者王稚融／攝影)

話劇「柳暗花明」日前在馬里蘭州JCC劇場推出多場公演。該劇展現從2020年3月14日新冠疫情居家隔離前夜起到2020年底，紐約華裔民眾在9個月期間，積極參與抗疫和互助自救所共同譜寫的小人物英雄讚歌。

華府著名編劇兼導演王璐介紹，這部話劇凝聚了整個劇組工作人員們幾年的心血，從劇本、角色、細節，精益求精，讓「柳暗花明」公演後，獲得熱烈迴響。

該劇故事主角，包括紐約百老匯大街上「百老匯餐廳」女老闆金秀，餐廳大廚小五以及皇后醫院的兩位醫生，劇情描述他們在疫情中的情感糾葛，以及紐約疫情期間，華人在抗疫中的巨大付出與犧牲，並透過「突如其來的疫情」、「大蕭條下的求生」、「華人在美國的成長史」、「華人醫生參與抗疫」、「捨小家保大家」等橋段，詮釋了生命的

價值和華人的「自強不息」。

王璐擅長運用舞台燈光、光線色彩、角度和明暗的變化，來表現人性的自私、嫉妒、貪婪、仇恨。音樂燈光與舞台的相輔相成，經典戲劇橋段的無縫嫁接，使得整個劇更具觀賞性。

全劇台詞中英文自然穿插，並提供英文字幕，讓觀眾充分投入故事。

男主角是由華府知名才子、外號金大俠的金慶松擔崗，他以誇張卻不失自然的演技，貫穿全劇。此外，劇中還加入一些台灣元素，如大廚小五的拿手菜台式菜圃蛋(蘿蔔乾炒蛋)，蔡琴的歌「恰似你的溫柔」等，劇中人並配合劇情穿上花內衣、小內褲，讓整個劇更加自然生活化。

「柳暗花明」是華都戲劇團隊的第三部作品，透過強烈的視覺衝擊力的舞台美術，帶領觀眾走進一場極致的Live體驗，營造出一種風格極強的劇場氛圍感。由美國華盛頓地

區同鄉會聯合會、美國大華府北京同鄉會暨商會、華盛頓黃河藝術團、星光藝術團協辦。協辦的華府台灣同鄉聯誼會更積極動員售票。

話劇開場幕。(記者王稚融／攝影)
話劇開場幕。(記者王稚融／攝影)
男主角金慶松(右)演技出色。(記者王稚融／攝影)
男主角金慶松(右)演技出色。(記者王稚融／攝影)
演員謝幕。(記者王稚融／攝影)
演員謝幕。(記者王稚融／攝影)

疫情 華人 華府

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