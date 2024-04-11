名列前茅 華府逾1成勞動力為IT從業員

沒有學歷要求的IT從業人員，占華府勞動力逾10％。(pexels)

根據電腦技術行業協會(CompTIA)的數據顯示，華府 從事資訊相關職業的勞動力占比為11.2%，在全美資訊業名列前茅，報告也提到，華府的技術人員工資中位數約為12萬5600元，比都會區的工資中位數高出98％，華府地區的IT工作崗位，在全美大都市中排名第四；資訊技術職位的招聘數量，更在全美居冠。

CompTIA的年度「技術狀況報告」(State of Technology report)稱，華府有多達37.6萬多人從事與資訊相關的工作，與該技術相關的企業也有2萬3480家，占該地區年度經濟影響總量的13.2%。

需求資訊技術工作人員的行業，遠遠超出單純的技術本位電腦企業，因為包括銀行、醫療保健、休閒和酒店、非營利組織以及協會等幾乎所有其他行業，都需要資訊技術人員。

聯邦勞工統計局的數據，約有25％的IT從業人員不具有大學學士或更高學歷，接受CompTIA調查的人力資源領導者中，多達85％支持在招聘IT人員時，取消獲放寬學位要求。

要在IT領域中取得進步，需要的不僅是證書或先前的經驗，CompTIA行業研究副總裁羅賓遜(Seth Robinson)說，IT人員需要的可能是純技術的技能，也可能是團隊合作與溝通等專業技能，因此應聘者須要掌握這些技能，並證明自己具備這些要求，將更容易找到合適工作。

華府地區的許多IT從業人員，其實並不一定是需要實際動手的技術工作，尤其一些在技術上已經非常熟練者，可能從事的並不是傳統的IT工作，而是在相關項目中提供協助，例如投入遊說或提供諮詢等，羅賓遜說，華府IT產業的這類工作人員尤其多。

統計顯示，華府19.7%的IT相關工作崗位屬於「新興技術」(emerging technologies)，並沒有明確對技術做出要求。

華府約六成的IT專業人員為千禧世代或Z世代，雖然華府IT領域的女性(就業 率28％)、少數族裔就業率(非裔18％、拉丁裔6%)在全國排名居前，但仍低於總體就業率。

IT行業是華府經濟及勞動力的強大推動力，不過，該行業在華府的市場已趨成熟，預測今年該行業的就業成長僅約1.1%。

在此同時，商業地產公司JLL的數據顯示，在政府遊說業務及北維州的數據中心市場領先地位，促使人工智慧的就業在華府迅速增長，該區的AI相關職位招聘量甚至超過了舊金山 灣區。