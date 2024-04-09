保護租客 馬州議會通過多項法案

在州長摩爾(中)主導下，馬州議會通過多項與租客權益有關的法案。(州長辦公室)

馬里蘭州參議會上周迅速通過數十項法案，其中包括在州府設立租客 與房東 事務辦公室(Office of Tenants and Landlord Affairs)，以及「租戶安全法」(Tenant Safety Act)等法案，進一步確保該州房客權益，並提高可負擔住房的比率。

這些與租客保護、住房舒適度有關的法案，包括：

眾議會HB 693法案：這項「租房者權利及穩定法」(Renter's Rights and Stabilization Act)，將在州政府設立租客與房東事務辦公室，幫租房者了解馬州法律對他們的保護，以及租客可以採取哪些法律行動來保護自己。

目前，該州房東對未付房租的房客發出驅逐通知的費用為8元，新法原本在摩爾建議下預計提高到93元，以接近全國水平。但參議會少數黨領袖賀西爾(Stephen S. Hershey Jr., 共和黨)提案修正為43元。修正案也立刻經過全參議會投票以35：9的票數通過。

由於此法案進行了修正，因此必須送回眾議會審查，如一切順利通過，則很快就會送到州長辦公室簽署。

眾議會HB 538法案：摩爾主張的這項法案，也在上周通過參議會表決。此法案旨在激勵開發商，在未來的開發項目中，增加可負擔房的比率，如果新開發項目中，包含一定比率的可負擔房單元，則可獲得允許在某些開發項目超過密度標準(住房單元總數)的限制。此法案以31：13通過。

眾議會HB 599法案：已送交摩爾辦公室等待州長簽署。此法案將允許成立馬里蘭社區投資公司(Maryland Community Investment Corporation)，負責提供貸款或投資，以開發和改善低收入 社區。開發及改善低收入社區。

眾議會HB 1117法案：租客對此被稱為「租戶安全法」(Tenant Safety Act)獲得支持感到高興，該法案規定，當房東沒有充分解決危及生命的維修問題時，租客可以向當地法院提出訴訟，並在訴訟期間將房租放在托管帳戶(escrow)，不直接支付給房東。