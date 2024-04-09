我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉斯維加斯律所爆槍擊案 律師殺前兒媳夫妻後再自殺

全美最熱就業市場前十名 科技和金融前哨城市表現佳

保護租客 馬州議會通過多項法案

特派員黃惠玲／綜合報導
在州長摩爾(中)主導下，馬州議會通過多項與租客權益有關的法案。(州長辦公室)
在州長摩爾(中)主導下，馬州議會通過多項與租客權益有關的法案。(州長辦公室)

馬里蘭州參議會上周迅速通過數十項法案，其中包括在州府設立租客房東事務辦公室(Office of Tenants and Landlord Affairs)，以及「租戶安全法」(Tenant Safety Act)等法案，進一步確保該州房客權益，並提高可負擔住房的比率。

這些與租客保護、住房舒適度有關的法案，包括：

眾議會HB 693法案：這項「租房者權利及穩定法」(Renter's Rights and Stabilization Act)，將在州政府設立租客與房東事務辦公室，幫租房者了解馬州法律對他們的保護，以及租客可以採取哪些法律行動來保護自己。

目前，該州房東對未付房租的房客發出驅逐通知的費用為8元，新法原本在摩爾建議下預計提高到93元，以接近全國水平。但參議會少數黨領袖賀西爾(Stephen S. Hershey Jr., 共和黨)提案修正為43元。修正案也立刻經過全參議會投票以35：9的票數通過。

由於此法案進行了修正，因此必須送回眾議會審查，如一切順利通過，則很快就會送到州長辦公室簽署。

眾議會HB 538法案：摩爾主張的這項法案，也在上周通過參議會表決。此法案旨在激勵開發商，在未來的開發項目中，增加可負擔房的比率，如果新開發項目中，包含一定比率的可負擔房單元，則可獲得允許在某些開發項目超過密度標準(住房單元總數)的限制。此法案以31：13通過。

眾議會HB 599法案：已送交摩爾辦公室等待州長簽署。此法案將允許成立馬里蘭社區投資公司(Maryland Community Investment Corporation)，負責提供貸款或投資，以開發和改善低收入社區。開發及改善低收入社區。

眾議會HB 1117法案：租客對此被稱為「租戶安全法」(Tenant Safety Act)獲得支持感到高興，該法案規定，當房東沒有充分解決危及生命的維修問題時，租客可以向當地法院提出訴訟，並在訴訟期間將房租放在托管帳戶(escrow)，不直接支付給房東。

租客 房東 低收入

上一則

新州賣房、出租房 須明確揭露洪水危險

延伸閱讀

限制科技公司使用個資 國會兩黨共同提出網路隱私保護法案

限制科技公司使用個資 國會兩黨共同提出網路隱私保護法案
金山市長候選人麥法恩：支持小商業發展 大麻店除外

金山市長候選人麥法恩：支持小商業發展 大麻店除外
大仁說財經／對TikTok設禁 見樹不見林

大仁說財經／對TikTok設禁 見樹不見林
烏克蘭亟需50萬兵力 徵召年齡下修至25歲

烏克蘭亟需50萬兵力 徵召年齡下修至25歲

熱門新聞

Alex張說，女兒應該會選擇入讀西北大學，因為該校提供最多獎助金。(Alex張提供)

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

2024-04-05 11:44
在墨西哥邊境觀察到的日全食。(路透)

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

2024-04-08 16:29
今秋入讀南加大，如果沒有任何經濟援助，年度開銷高達9.5萬元。(南加大臉書)

全美多所大學 新生費用年逾9萬

2024-04-06 02:14
芝加哥交響樂團宣布由麥凱萊從2027/28樂季擔任該樂團音樂總監。(芝加哥交響樂團臉書)

王羽佳前男友、28歲麥凱萊 成芝交響樂團最年輕音樂總監

2024-04-03 11:15

新州父寫遺書錄影道歉後 燒死9歲兒

2024-04-05 16:07
正在台灣進行文化沉浸之旅的伯金(立者前排左三)，與其他19名同學、老師在花蓮時遇到大地震，圖為之前在台北總統府前的合影。(St Ignatius 高中臉書)

花蓮飯店遇大地震 芝高中20位師生台灣之旅「震」驚

2024-04-04 08:53

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感

3生肖下周財運旺 兩類人爽賺橫財 屬蛇將獲愛情新鮮感
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算

外食只吃得起快餐？這6家連鎖店最划算
張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練

張柏芝「神隱」被氣到住院？16歲兒爆同居46歲教練