托兒所每月要2600元 華府父母負擔沉重

托兒費用是許多家庭的主要開銷之一。(pexels)

養育子女的花費是許多家庭的主要經濟負擔之一，尤其華府 一帶的托兒所嚴重短缺，一旦家長替嬰幼兒找到托兒所後，入托費用往往很高，這種兩難處境正促使一些父母重新考慮留在華府的生活。

推動華府增加對嬰幼兒保育補貼的非營利組織「三歲以下的華府」(Under 3 DC)發布一項新調查指出，57％的受訪父母表示，子女早期教育的資源缺乏以及過高的成本，會影響他們繼續在華府生活的動力。

住在華府東北區的耿恩(Danielle Geong)形容「托兒的價格就像奢侈品一樣」，她說，她女兒lily還在肚子裡五個月大時，就開始為女兒找托兒所，她至少去了四家托兒所，才終於排上其中一家的候補名單，「這種情況說明了幼兒保育的不足，每個人都需要托兒，但卻沒有足夠資源。」

現在Lily已經兩歲了，就讀於華府一家高品質的學前班，但耿恩與丈夫皮門特爾(Adam Pimentel)每個月要支付女兒學費2600多元，這對只有皮門特爾單一收入的兩夫婦來說負擔沉重，耿恩也因此正在尋找全職工作以分擔開銷，耿恩表示，「女兒的托兒費占掉了我們大約一半可支配收入，我不知道我們還能承受多久。」

根據紐約皇后學院經濟學教授貝爾菲爾德(Clive Belfield)調查，像耿恩這類為子女托育感到頭痛的父母，在華府很普遍。

因應托育資源缺乏，加上不斷上升的成本，已經影響了家長事業發展及收入潛力，「三歲以下的華府」調查發現：52％的父母稱，他們不得不減少正常工作時間；46％的父母說，他們不得不拒絕接受更多教育獲培訓機會；36％父母拒絕了升職；28％的父母說他們不得不降職；21％的父母稱，他們因此接受降級或調到不太理想的職位。

貝爾菲爾德表示，這些現象都導致工薪階層生產力降低，企業與城市的收入損失加大。

「三歲以下的華府」援引「華盛頓郵報 」的系列文章稱，美國各地的城市，都遇到跟華府類似的情況。不過，貝爾菲爾德說，在包括華府在內的一些地區情況更糟，因為當地的家庭房租以及托兒費用更高。假許多城市的租金 都是要幾千元，那麼家長就會根據該區是否有托兒所來決定最終住處，他說，城市也慢慢意識到，托兒是家庭留下來所需的設施。