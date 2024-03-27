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食品價格愈來愈貴 影響家庭預算分配

特派員黃惠玲／芝加哥報導
通膨後，超市食品價格節節上漲。(特派員黃惠玲／攝影)
通膨後，超市食品價格節節上漲。(特派員黃惠玲／攝影)

食物是每個人、家庭生活的必須開銷之一，然而過去幾年食品價格變得愈來愈貴，讓許多人都不得不想方設法節省食品方面的消費。根據聯邦農業部的數據，過去20年的零售食品平均通貨膨脹率為2.5%，而2019年到2023年間，食品價格總體上漲25％。

最近一輪的食品價格波動，開始於新冠疫情爆發後不久，2020年6月的食品通膨率為4.1%，而之前三個月只有1.9%。

根據美國勞工統計局數據，食品價格的通膨率，到2021年5月降到2.2%，但隨後通膨開始失控，導致價格出現從1981年以來的最大漲幅，到2022年8月，食品總成本比2021年同期增長了11.4%。還好這種驚人的通膨率之後逐漸下降，到2024年2月份，食品通膨率回復到2.2%，不過，食品價格並未因此下降。

食品成本的增加，對美國家庭的預算會帶來什麼影響呢？根據美國農業部的數據，2022年美國消費者在食品上的支出，平均占其可支配收入的11.3%，這也是20世紀80年代以來的新高。從2000年到疫情大流行前，食品花費占了人們預算的10％左右。

隨著食品開銷的成本變化，美國人目前外出就餐與在家吃飯所花的錢相差無幾。2022年，平均家庭花費於在家吃飯的錢，占了收入的5.62%，外出用餐則占了5.64%，然而以往幾年，在家用餐在家庭預算中所占的比率一直比外出用餐高很多。

至於要如何節省食品開支，美國新聞與世界報導列出以下五種方式：

限制購買價格增長最高的食品：

例如2020年到2023年漲價最多的雞蛋(+38.1%)、油品(+32.1%)、穀物和烘焙食品(+23.7%)、加工水果和蔬菜(+22.9%)、家禽(+22.8％)。同時期價格增長最少的則有新鮮蔬菜、新鮮水果、魚類及海鮮、豬肉、奶製品。

選擇便宜的超市：

經常光顧的超市食品價格，如比其他超市要貴，可重新選擇其他價格較低的超市購物，例如Aldi在78％的消費者心中「物有所值」。

減少食物浪費：

農業部統計有三成到四城的食品被浪費，做好每餐的計畫，可以減少很多食物浪費。

選購打折或特價食品：

許多商店都提供會員、優惠券、特價來促銷食品，購買前可多多查詢價格。

自己種菜：

如果能夠自己在家種植蔬菜，可最大效率的節省食品開銷。

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