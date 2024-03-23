和諧共生書畫展 美京藝廊登場

孫文影(前排左三)、書畫藝術家靳杰強(二排右五)、LSDForum會長林毅(二排左三)、收藏家武立業(二排右三)、美京華人活動中心副會長張麗芳(二排右二)與出席開幕茶會的書畫愛好者。(主辦方提供)

一項名為「和諧共生」的中國書畫展在美京藝廊拉開序幕，吸引許多中外愛好書畫藝術的社區朋友前往賞畫。

這場「和諧共生」武立業收藏的中國當代書畫精品展，日前在美京藝廊舉行開幕茶會。武立業現為美國Powertech公司的執行長，他創業之初就有了收藏藝術作品的志趣，這次在非營利組織LSDForum(Leadership & Sustainable Development Forum)會長林毅博士的接洽下，由美京藝廊的評委在LSDForum提供的近70幅書畫收藏中，挑選出29幅書畫作品在美京藝廊展出。

美京華人活動中心會長及美京藝廊館長孫文影(右)致歡迎詞，中為LSDForum會長林毅博士、左為收藏家武立業。(主辦方提供)

美京華人 活動中心CCACC會長及美京藝廊館長孫文影首先歡迎大家的參與，武立業感謝孫文影支持，他還引用孫文影「美是可以治癒心靈」的說法，稱這也是他喜歡藝術品的原因之一，因為在日復一日的繁瑣工作中，藝術的美給了他力量，給了他希望；他能從容應付這麼多事情，就是畫中的某些元素讓他變的堅強；他希望在未來的日子裡，大家共同發現美、創造美、傳播美、欣賞美。

喬治華盛頓大學主修交互設計的陳逸暄接著為大家彈奏了多首鋼琴名曲，讓大家在悠揚的樂曲聲中，欣賞書畫。

這項畫展到4月19日結束。美京藝廊開放時間為周二、周三、周五、周六的中午12時至下午5時。地址：9318 Gaither Road, Suite 215 Gaithersburg, MD 20877 (參觀和停車皆免費)。美京藝廊網址：www.ccaccartgallery.org。