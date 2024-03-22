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美京4/5健康講座 夏令營3月底前報名優惠

【華府訊】
「吃出健康來」講座4月5日下午4時到5時線上舉行。(主辦方提供)
「吃出健康來」講座4月5日下午4時到5時線上舉行。(主辦方提供)

吃出健康講座4/5線上舉行

●美京醫療中心將在4月5日下午4時至5時，舉行「吃出健康來」線上中文講座。邀請內科及烹飪醫學醫師孫科博士 (Dr. Chris Sun) 擔任主講人，與大家分享烹飪醫學和日常實用的健康飲食知識。

本次講座將與大家深入探討各種食物如何影響我們的健康和生活品質。通過學習正確的飲食習慣，從而預防許多常見的健康問題，如心血管疾病、肥胖和糖尿病。孫科在之後的講座中，還會陸續分享減重和糖尿病等的簡單易行食物療法。

線上會議的Zoom ID：873 1059 9185，Zoom會議連結：https://reurl.cc/lgxxdl。

夏令營3/31前報名打九折

●美京博雅苑CCACC Academy的2024夏令營，即起開放報名，凡在3月31日前報名即可獲得 10%的早鳥折扣價。美京博雅苑 2024 夏令營將為孩子們提供有趣新穎的課程和豐富愉快的體驗，專業教師致力於協助學生實現學習進步，參與夏令營的孩子還能在與同齡小朋友建立深厚的友誼。

今年的夏令營將提供STEM、學術、中文、藝術、運動、多元化興趣、領導力以及表演等八個不同的學科領域課程，報名請登錄以下連結：https://reurl.cc/Qevv92。如有疑問可電洽(301)978-3922，或電郵：[email protected]，或上官網查詢：www.ccaccacademy.org。

心血管疾病 減重

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