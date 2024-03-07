大華府北一女校友會歡慶元宵

大華府北一女校友會歡喜聚餐。(主辦方提供)

大華府 北一女校友會日前於馬州 蓋城永發海鮮大酒樓舉辦2024龍年新春聯歡會，從1958至1989級的40多位校友出席了該場活動。

活動由副會長許翠蘭主持，會長劉秀蓉開心表示，今年是疫情 後第一次舉辦實體餐會。劉秀蓉接著介紹了今年信任的理事和顧問。其中除了資深副會長許翠蘭外，另一位新任副會長為吳又又，她將擔任2000年後畢業的「小綠綠」們與校友會間的橋樑。當晚還有五位1974級的校友一起出席。

在大家享受美食之際，該會榮譽顧問潘志中領唱多首校園民歌組曲，隨後又有校友楊修微等人加入領唱，全場大合唱並隨著音樂手打拍子，彷彿回到青春無憂的時光。

當天為慶祝元宵節也精心準備應景的燈謎，以及北一女小知識問答，答對的幸運兒可以獲得會長特地從母校帶回的精美校慶紀念品：鑰匙圈和別針。

劉秀蓉也分享她與其他共四位校友飛回台北，參加去年母校舉辦的「薪傳雙甲子，再現光復樓」活動，勾起了校友們的校園回憶。

備受期待的抽獎禮品豐富，除了現金紅包外，還有理事們捐贈的各種獎品，無論是否中獎，與會者都分享了歡樂氣氛。