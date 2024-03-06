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大華府區客家會 歡度天穿日暨會長交接

記者王稚融／華府報導
桐花合唱團演唱。(記者王稚融／攝影)
桐花合唱團演唱。(記者王稚融／攝影)

華府地區客家同鄉會日前在華府僑教中心舉行「慶祝天穿日-2024年大華府區客家同鄉會年會暨會員大會」，動。當天並舉行新舊會長交接，由郭于華接任會長。

僑教中心主任郭大文首先祝賀大家新年快樂吉祥如意，他說，客家會在海外活躍且力量大，他也鼓勵大家用手機加入中華民國i僑卡，加入者可獲得支持台灣的商家所有優惠。

現任會長黃彥霖感謝鄉親過去一年的支持，與其他社團保持良好的互動與交流，展現客家人樂天、善良及團結的精神，並將印信交給新會長郭于華，希望大家繼續支持客家會所有的活動。

年會由陳冠庭與郭于華共同主持，節目包括播放過去一年幾項重要的各類活動，介紹同額競選新理事候選人並由全體鼓掌通過並合影，此外還頒發傑出客家青少年獎學金、桐花合唱團表演、猜謎遊戲、潘志中與黃秀媚夫唱婦舞、二胡團體表演新年組曲，與名歌賞析等，中間並穿插獎活動，最大獎紐約來回台北經濟艙機票，資深義工蔡德樑幸運中獎。

當天出席的嘉賓，包括僑務委員曾俊明、白越珠、胡兌昀、黃美鳳、陳桂鈴、諮詢委員謝騰光等，還有積極投身競選馬州聯邦眾議員的台灣之子林力圖共約200人與會，也出席了活動。

新任理事團合影。(記者王稚融／攝影)
新任理事團合影。(記者王稚融／攝影)
潘志中與黃秀媚夫唱婦舞。(記者王稚融／攝影)
潘志中與黃秀媚夫唱婦舞。(記者王稚融／攝影)
卸任會長黃彥霖(左)交棒給新會長郭于華(右)。(記者王稚融／攝影)
卸任會長黃彥霖(左)交棒給新會長郭于華(右)。(記者王稚融／攝影)
動感舞王鄧忠德帶動熱舞。(記者王稚融／攝影)
動感舞王鄧忠德帶動熱舞。(記者王稚融／攝影)
頒發傑出客家青少年獎學金。(記者王稚融／攝影)
頒發傑出客家青少年獎學金。(記者王稚融／攝影)

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