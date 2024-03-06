全美最佳科技職涯州 華府奪冠

科技工作機會持續成長。(pexels)

「富比士」(Forbes)最新公布的「2024年科技職涯最佳和最差州」顯示，華府 登上全美冠軍。報告指出，華府有7.06%的勞動力從事科技業，比率高居全國第一，華府的科技工作者平均年薪也達到11萬9610元，在全美名列前茅。

這項排名分析了包括就業率、薪資和預計成長等共七個因素。

統計結果顯示，路易斯安納州 在這項排行榜上墊底；加州的科技從業人員平均薪資為14萬3670元，全美最高，密西西比州則以7萬5840元敬陪末座。在性別方面，男性占科技工作人員的74.1%，女性僅占25.9%。在女性科技專業人員比率方面，華府排名全美第六，達到31.6%，阿拉斯加州 則以37%高居全美榜首，猶他州的女性IT人員比率僅18.8%，為全美比率最小的州。

「富比士」分析表示，雖然一些州的科技工作者平均工資較高，但華府為科技工作者營造了非常有利的氛圍，此外，華府在過去五年中表現出強勁的GDP增長。

儘管舊金山灣區科技發達，但加州在該排行榜上僅排名第四，科羅拉多州(平均年薪11萬6620元)、華盛頓州(12萬9870元)則分別排名第二和第三。其他五到十名，依序為維吉尼亞州(11萬8100元) 、達拉瓦州(10萬49040元)、麻州(11萬8510元)、猶他州(9萬4850元)、馬里蘭州(11萬7500元)、喬治亞州(10萬750元)，全美排名第九。

全美科技職涯最糟糕的最後五名州，包括印第安納州、蒙他拿州、北達科他州、密西西比州還有最後一名的路易斯安納州。其中密州以及路州，僅1.2%的勞動力從事IT工作。

這項報告還提到，92％的科技工作要求員工具備數位技能。在疫情期間(2022年5月)，科技工作人員有一半居家上班，而未來科技職場的工作機會，也比其他職涯成長更快。根據美國勞工統計局(BLS)數據，2022年、2023年間，平均大約每年有37萬7500個新科技工作徵才，該份統計提到，全美科技業平均年薪為10萬8130元。